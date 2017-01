Yutulabilir Origami Robotlar

1.2k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

İnsanlar yanlışlıkla da olsa yakın çevremizdeki, evimizdeki yutulabilecek kadar küçük olan birçok objeyi yutmaktadır. Özellikle bebek ve çocuklarda son derece yaygın olan bu durum, yutulan maddenin cinsine ve/veya yapısına göre çok ciddi düzeye hatta ölüme varan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu şekilde yutulan maddelerden birisi de küçük elektronik parçalar ve pillerdir.

AAP (American Academy of Pediatrics) raporuna göre yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 3500’den fazla düğme pil yutma vakası gerçekleşiyor. Doktorlar bu duruma çok hızlı müdahale etmek zorunda, çünkü vücudun içine alındıktan sonra iç organlarda iltihaplara, yanmalara ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Tüm bunlara karşın, belki de ebeveynlerin bir nebze rahatlamasını sağlayacak bir gelişme yaşandı. Amerika’dan MIT, İngiltere’den University of Sheffield ve Japonya’dan Tokyo Institute of Technology araştırmacılarının ortak çalışması ile geliştirilmiş olan ‘origami robotlar’ın sonuncusu MIT Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı direktörü Daniela Rus tarafından geliştirildi.

Geliştirilen origami robot yutulabiliyor ve mideye ulaştığında katlı yerlerinden açılıyor. Açıldıktan sonra bükülüp kıvrılarak yüzüyor ve böylelikle yutulan pilin zararını gideriyor.

Robota tutturulan magnet sayesinde dışardan uygulanan manyetik alan ile hareketleri kontrol edilebiliyor. İki katmanlı yapısal malzeme robotun şeklini verirken, bu iki katman arasında kalan kurutulmuş domuz bağırsağı ısı ile büzüşerek bu şeklin değiştirlebilmesini ve dolayısıyla hareketliliği sağlıyor.

Mide içerisinde sıvı bir ortam olduğu için, bu origami robotlar da kolaylıkla yüzebiliyor. Araştırmacıların “stick-slip motion” (tr. tutma-bırakma hareketi) olarak adlandırdığı hareket biçimi ile hareket kabiliyetinin yüzde seksenini kazanan minik robotlar, midedeki sıvı hareketinden de yüzde yirmilik bir katkı sağlıyorlar.

Küçük ilaç kapsüllerine sığabilen robotlar, biyolojik olarak kolaylıkla sindirilebilecek organik malzeme ve kalıcı mıknatıstan oluşuyor. Kapsül çözündükten sonra serbest kalan origami robotlar, vücudun dışından manyetik alan ile kontrol ediliyor ve tırtıl gibi bükülüp açılarak hareketini sağlıyor. Robotlar, tutma-bırakma hareketi sırasında, önce yüzeye tutunup daha sonra değişen ısı ile birlikte kıvrımlarından açılarak tekrar yüzeye tutunuyor ve ileriye doğru hareketine devam ediyor.

Yapay midelerde yapılan deneylerde son derece başarılı sonuçlar veren yüzücü origami robotların, sağlık alanında da önemli uygulamalarda yer alabileceği öngörülüyor. Özellikle yutulabilir origami robotlar üzerine yerleştirilecek, yutulan ağır metal ve elektronik parçaların sindirilmesini sağlayacak ilaç eklentileri ile artık daha hızlı tıbbi müdahale gerçekleştirilebilecek.

