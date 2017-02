Yaşam, Tarihin En Büyük Yok Oluş Olayından Sonra Kendini Çok Hızlı Yeniledi

4.2k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Gezegenimizin tarihindeki en kitlesel yok oluş olayı olarak isimlendirilen Büyük Ölüm’den sonra, yaşam, düşündüğümüzden çok daha hızlı kendini yeniledi.

“Büyük Ölüm” veya “Büyük Yok Oluş” olarak bilinen Permiyen-Triyas yok oluş olayı, 251,4 milyon yıl önce meydana gelen ve Paleozoik ile Mezozoik dönemlerin yanı sıra Permiyen ve Triyas jeolojik dönemleri arasındaki geçişi başlatan bir kitlesel yok oluş olayıdır. Bu yok oluş olayı, tüm deniz türlerinin %9o’ının ve karalardaki türlerin ise %70’inin tükenmesine yol açan dünyanın en şiddetli yok oluş olayı olarak tanımlanmaktadır. Bu yok oluş olayı, ayrıca şimdiye kadar böceklerde gözlemlenen tek kitlesel yok oluş olayı olarak da bilinir. Bazı ailelerin %57’si yok olurken tüm cinslerin ise %83’ü ölmüştür.

Volkanik aktivite ve sera gazı salınımına bağlanan bu olayda biyoçeşitlilik büyük oranda tahrip olduğu için Dünya üzerindeki yaşamın kendisini toparlamasının diğer soy tükenmesi olaylarında olduğundan daha uzun sürdüğü düşünülüyordu.

Geçmiş çalışmalar, Permiyen-Triyas yok oluş olayının ardından yaşamın tekrar ortaya çıkması sürecini 10-20 milyon yıl olarak öngörmüştü, ancak elde edilen yeni deliller yaşamın bu tahminden çok farklı bir zaman tanımlamasını ortaya koyuyor. Science Advances‘da yayımlanan çalışmaya göre, Büyük Ölüm olayından 1 milyon yıl sonra yaşam tekrar ortaya çıktı.

Yaşamın tüm bu yaşananlardan sonra nasıl tekrar ortaya çıktığına dair yeniden düşünmeye sebep olan şey ise, Paris yakınlarındaki Paris Biota bölgesinde bulunan çeşitli fosiller oldu. Fosillere dair yapılan yaş hesaplamaları sonucunda, fosillerin 250.6 milyon yıl yaşında olduğu sonucuna ulaşıldı ve bu zaman da Büyük Ölüm’den sonraki 1.3 milyon yıllık sürece karşılık geliyordu.

Utah Valley University’den paleontologlar; Paris Biota’da, köpek balıklarından, mürekkep balığına, deniz yıldızına ve bugün Dünya’da benzerine rastlamadığımız bazı hayvanlara kadar 30 farklı türe ait fosiller tanımladı.

Elde edilen bulgularda, ayrıca, Büyük Ölüm’den yüz milyonlarca yıl önce soyu tükendiği düşünülen bazı ilkel sünger türlerine de rastlandı.

Yalnızca bir coğrafik bölge olmasına karşın, fosil sayısı ve çeşitliliği, gezegen iyileştikçe en azından denizin altında yaşama uygunluk sağladığını gösteriyor. Araştırmacılar, aynı yaşta daha fazla fosilin olup olmadığına ilişkin diğer bölgelerdeki araştırmalarını sürdürüyor.

Bu çeşitli ekosistemleri oluşturmak için, hemen hemen yok oluş olayından başlanması gerektiğini söyleyen araştırmacılar; topladıkları delillerin en azından bazı bölgelerde yaşamın görece daha hızlı bir biçimde ortaya çıktığını ileri sürüyor.

Elbette ki, kitlesel bir yok oluş olayı asla iyi bir şey değildir, ancak en azından organizmaların daha önce kabul edilenden daha kısa sürede yaşam bulabildiklerini biliyoruz.

Eğer ki, yaşamın yeniden ortaya çıktığına dair deliller başka yerlerde de bulunabilirse, bugün başlıca sebebi olduğumuz iklim kaymaları ve soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan pek çok hayvan için iyi bir işaret olacaktır. 1.5 milyon yıl [yenilenme açısından] jeolojik kayıt için oldukça hızlı bir süredir, bu yüzden belki de [bu çalışma] gezegenimiz için bir umut sunmaktadır.

