Yapay Pankreas Tip 1 Diyabet Hastalarına Çare Olabilir

Tip 1 diyabet hastası küçük yaştaki çocuklarla yapılan pilot bir çalışmada, University of Virginia tarafından geliştirilen yapay pankreasın, katılımcıların hastalıklarını daha iyi kontrol etmeye yardımcı olduğu gösterildi.

Yapay pankreasın amacı, kandaki glikoz seviyesini otomatik olarak takip etmek ve düzenlemek; böylelikle Tip 1 diyabet hastalarında manuel olarak insülin enjeksiyonu yapmak için parmaklarını sıkça delerek kan alma gereksinimini ortadan kaldırmaktı. UVA Center for Diabetes Technology’de, gelişmiş algoritmalarla çalışan, kan şekeri monitörüne, hastanın giydiği insülin pompasına ve uzaktan takip bölgesine kablosuz şekilde bağlı bir akıllı telefon geliştirildi.

Araştırmacılar, uygulanacak insülin miktarının otomatik olarak düzenlenmesi avantajına ek olarak, yapay pankreasın bir diğer güzel özelliğinin ise tip 1 diyabet hastası çocuklarda ve ailelerinde yaşamı tehdit edecek boyutlara gelebilen hipoglisemik (kan şekeri düşüklüğü) olayların önlenebilmesi olduğunu belirtiyor.

Çalışmada, yaşları 5-8 arasındaki 12 çocukta sıradan insülin pompası ve sürekli glikoz monitorizasyonu ile yapılan diyabet kontrolü ile ebeveyn kilit kontrollü küçük yaştaki çocukların kullanımı için adapte edilmiş yapay pankreas aracılığıyla diyabet kontrolü karşılaştırıldı.

Çocuklar ilk 68 saat boyunca bir tatil yerinde yapay pankreas ile, bunu takip eden 68 saat boyunca ise normal standard ev tedavi yöntemleri ile takip edildi. Sonucunda ise, yapay pankreas kullanımı boyunca çocukların ortalama şeker düzeylerinin daha düşük olduğu ve hedeflenen kan şekeri düzeyinde daha uzun süre kaldıkları- böylelikle hipogliseminin önlendiği- görüldü.

Veriler, Tip 1 diyabet hastalarında insülini vücuda otomatik olarak veren yapay pankreasın 5-8 yaş aralığındaki çocuklarda güvenli ve etkin bir yöntem olduğunu gösteriyor. İkinci adım ise ek çalışmalarla çocukların daha uzun süre takip edilerek, okulda ve evde kısacası günlük yaşamda yapay pankreasın etkinliğinin değerlendirilmesi olacak.

MAkale Referans: Mark D. DeBoer, Marc D. Breton, Christian Wakeman, Elaine M. Schertz, Emma G. Emory, Jessica L. Robic, Laura L. Kollar, Boris P. Kovatchev, Daniel R. Cherñavvsky. Performance of an Artificial Pancreas System for Young Children with Type 1 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 2017; DOI: 10.1089/dia.2016.0424

