“Yanlış Zamanda” Beslenmek Vücut Ağırlığını ve Gündelik Ritmi Etkiliyor

Görsel Telif: ©tatomm / Fotolia

Laboratuvar fareleri için uygulanan yüksek hassasiyetli yeni bir beslenme sistemi, kilo verme konusunda gün içerisinde yemek yenilen saatin, tüketilen kaloriden daha önemli olduğu fikrini destekliyor. UT Güneybatı Tıp Merkezinin yaptığı bir çalışma, aynı miktarda besin tüketmelerine rağmen beş grup arasında sadece normal beslenme/aktif döngüleri esnasında beslenen farelerin kilo verdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılara göre, bu durumu insan davranışları açısından değerlendirdiğimizde, araştırmalar; sadece gündüz vakti, uyanık ve aktifken kalori tüketimi koşulunda diyet yapmanın etkili olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu çalışmalar gece vakti yanlış zamanda yemek yemenin diyet yaparken bile kilo kaybına yol açmayacağını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, yüksek teknolojili sensörler ve otomatik besleme ekipmanı kullanarak, kalori kısıtlı diyetlerin ömrü uzatmasının neden zor olduğu sorusuna cevap vermek için beslenme sistemini geliştirdiler. Yeni ekipmanın şimdiden yeni bilgiler sunduğunu da ekleyelim. Cell Metabolism’de yayımlanan araştırmada, bilim insanları, farelerin beslenmelerini çok kısa bir zaman aralığına nasıl indirgeyip gün içinde – gececi hayvanların dinlendiği zaman- beklenmedik bir şekilde aktif olduğunu belgeledi. Bu veriler beslenme, metabolizma ve davranış arasındaki önceden bilinmeyen ilişkiyi ortaya koyuyor. Kalori kısıtlamasının hayvanlarda ömrü uzattığı on yıllardır bilinen bir durum, fakat deneklerin yıllar boyunca elden beslenmesi gerektiği için bu tarz çalışmaların yürütülmesi oldukça zordu. Dolayısıyla, pazartesiden cumaya normal bir çalışma haftası gibi kestirme yollar denendi.

Araştırmacılar, beslenme zamanlamasının, kilonun yanı sıra kişinin gündelik ritmini de etkilediğini ve beslenme alışkınlıklarının yaşam süresini etkileyebildiğini düşünüyor. Bu çalışma, fareleri, gündüz / gece döngülerini, farklı beslenme zamanlamaları altında test ederek bu görüşü desteklemektedir. Normal günlük döngüleri süresince, yanlış zamanda beslenen -%30 oranında kalori kısıtlı diyete maruz kalan ile gün boyu sınırsız besine erişimi olan- iki fare grubu gece boyunca aktif kalarak kronik uyku eksikliği belirtileri gösterdi. Pek çok kalori kısıtlama çalışması, sadece gece-gündüz yemleme içermektedir. Bu durum, özellikle de gececi fareler için yanlış bir zamanlamadır. Dolayısıyla, besin alımının zamanlamasını hesaba katmadan, kalori azalmasının yaşam süresi üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma, uyku eksikliği ve senkronize edilmemiş gündelik ritim gibi gizli faktörler tarafından çarpıtılabilir.

Büyük ve uzun ömürlü çalışmalarla ölçeklendirebilen bu otomatik sistem hangi mekanizmaların memelilerde yaşam süresini uzattığı ve aslında kalori azaltmanın mı yoksa beslenilen zamanın mı yaşam süresini uzattığı gibi cevaplanmayı bekleyen soruları ele almanın yollarını sağlamaktadır.

Kaynak ve İleri Okuma:

-Mice under Caloric Restriction Self-Impose a Temporal Restriction of Food Intake as Revealed by an Automated Feeder System. Cell Metabolism, (2017). http://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(17)30349-2

-Eating at ‘wrong time’ affects body weight, circadian rhythms. ScienceBulletin. https://sciencebulletin.org/archives/14558.html (accessed October 1, 2017).

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.