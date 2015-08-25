Uzayın Derinlikleri

Ağustos 25th, 2015 Gökbilim, İnfografik, Keşfet, Uzay 0 comments

Uzayın Derinlikleri

12 Nisan 1961 yılındaki insanoğlunun uzaya ilk çıkışı olarak tarihe geçen Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin‘in Vostock I Uzay Gemisi ile Dünya’nın yörüngesinde 108 dakika süren yolculuğu ile tam 20 yıl sonra uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlatan ve 12 Nisan 1981’de Florida’dan uzaya fırlatılan Space Shuttle Columbia (Kolombiya Uzay Mekiği) görevi iki ayrı başlangıç tarihi olarak görülmektedir. Bu yolculuklardan başlayarak bugüne kadar sayısız uzay görevi gerçekleştirilmiş, uydular fırlatılmış, çoktan gönderilmiş ve hala araştırmaya devam eden, hatta yolculuğuna devam eden uzaygemileri tasarlanmış ve fırlatılmıştır.

Aşağıdaki infografikte de, çoğunluğu Enerji Birimi (Energy Department) ve ona bağlı Ulusal Laboratuarlar (Natioanal Labs) tarafından üretilmiş teknolojilerin, uzay gemilerinin NASA ve diğer federal uzay araştırma birimleri dahilinde gerçekleştirdiği yolculukların kısa bir özeti bulunmaktadır.

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