Uzaya Foton “Işınlaması” Gerçekte Ne Anlama Geliyor?

Geçtiğimiz hafta Çinli bir araştırma ekibi, ilk başarılı “kuantum ışınlanmanın” gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Ağustos 2016’da ileri teknoloji kuantum deneylerini gerçekleştirmek amacıyla fırlatılmış olan Micius uydusunu kullanan bilim insanları, Dünya’daki bir fotonun özelliklerinin tamamını, yörüngedeki bir foton üzerinde tamamıyla yeniden oluşturmak için bir çift dolaşık parçacık kullandılar.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Ji-Gang Ren ve arkadaşları, yeryüzündeki bir gözlemevinden, 1400 km uzaklıktaki alçak Dünya yörüngesindeki bir uyduya, bağımsız tekli foton kübitlerini kuantum ışınlanma yoluyla göndermeyi başardıklarını yazdılar.

Bu olay kuantum ışınlanma olarak adlandırılsa da, aslında gerçekten bir nesnenin ışınlandığı yok. Aslında bir parçacık hakkındaki bilginin iletilme yöntemi. Kulağa egzotik gelse de, bu Dünya üzerindeki laboratuvarlarda sıklıkla başvurulan bir işlem.

Dolaşıklık; bir parçacığın eylemlerinin diğerini de etkilemesi gibi paylaşımlı durumlar halinde var olan, aynı anda oluşan parçacıklara ait bir özelliktir. Bu özellik, çok büyük mesafelerde bile parçacıklar arasında var olmaya devam eder.

1993 yılında, fizikçiler dolaşıklığın, bir parçacığın kuantum özelliklerinin etkili bir biçimde kopyalanıp, diğer bir parçacığa yapıştırılması ve ikinci parçacığın konum hariç tüm yönlerden ilk parçacığın birebir aynısı olması için kullanılabileceğini fark ettiler. Bu da parçacığın bir nevi kopyalanması veya ışınlanması gibidir.

Işınlanma, ilk parçacığın kuantum durumlarını tamamıyla kopyaladığı için, kübitlerin iletilmesi için kullanışlı olabilir. Kübitler, kuantum bilgi işlemde kullanılırlar.

Ortada fiziksel bir ışınlanma yokken ve yukarıda da belirtildiği gibi, deney yeryüzündeki laboratuvarlarda gerçekleştirilmişken, bu kadar önemli olan ne?

Öncelikle bu, uzaktaki uydunun yüksek hızlarda hareket ettiği göz önünde bulundurulduğunda, gereken kesinliğin ve hassaslığın elde edilebildiği bir mühendislik başarısıdır. İkincisi araştırmacılar, gözlerini bir sonraki aşamaya dikmiş durumdalar ve büyük düşünüyorlar: Araştırmacıların belirttiği gibi, “bu yeryüzünden uyduya ilk uzun mesafeli ışınlanma deneyi ve küresel çaplı kuantum internet için atılması gereken bir adım”.

Kaynak: What ‘teleporting’ a photon to space means < https://cosmosmagazine.com/physics/chinese-scientists-teleport-a-photon-to-space >

Referans: Ground-to-satellite quantum teleportation < https://arxiv.org/abs/1707.00934 >

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