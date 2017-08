Uyku Sırasında Bacaklara Neden Kramp Girer?

Sabahın erken saatlerinde çalan bir alarmdan daha kötü bir şey varsa, o da gecenin bir yarısı bacaktaki bir kramp ( genellikle baldırınızdan ya da ayağınızdan yukarıya doğru görülen bir kas kasılması) ile uyanmaktır. İlk birkaç dakika ya da saniye içerisinde oldukça acı verici olabilirken, uyku sırasında görülen bacak krampları aslında endişe edilecek bir şey değildir. 50 yaşını geçmiş insanlarda daha sık görülen bu durumu gençler ve çocuklar da yaşayabilir. Ancak uyku sırasında meydana gelen bacak krampları kadınlarda, özellikle de hamile kadınlarda daha sık görülür.

Uyku Sırasında Bacaklarımıza Neden Kramp Girer?

Tam mekanizması bilinmese de, kas yorgunluğu ya da sinir fonksiyonu bozukluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer muhtemel sebepler ise; uzun süre gerilmiş halde ya da yanlış pozisyonda oturmak, kaslara aşırı baskı, beton zemin üzerinde çalışmak ve/veya ayakta durmak ya da dehidrasyondur. Kaslara giden kanda ani azalmalar oluşu da bir krampa sebep olabilir, hatta uyku pozisyonumuz bile kramp sebebi olabilir. İnsanlar genellikle ayakları ve dizleri bükerek saatlerce başka bir pozisyona geçmeden yanları üzerine kıvrılıp uyurlar bu durum da kasların kasılmasına sebep olabilir.

Bir başka ihtimal ise, yaşlanmayla meydana gelen tendonlardaki doğal kısalmalardır. Eğer ki bu bağ dokular çok kısa kalırsa, bu tendonlara bağlı kasların kasılmasına sebep olur –yaşlı insanlar bu yüzden sıklıkla kas kasılması deneyimler.–

Hamile kadınlar da gece kramplarından muzdariplerdir ve bunun sebebi de bacak kaslarında gerilmeye sebep olan fazladan ağırlıktır. Bir diğer ihtimal ise; uterus (rahim) genişlemesi sonucu bacaklardan kalbe giden kan damarlarında baskı oluşması olabilir.

Ancak, “ikincil” olarak tanımlayabileceğimiz; hassas ilaç tedavisinin yan etkileri (statinler, beta agonistler) ya da alkol bağımlılığı, Parkinson hastalığı, nöromüsküler hastalıklar, diyabet gibi iç salgı bezi hastalıklarının da sebep olabileceği bacak krampları görülebilir.

Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Elbetteki birçok sebebi olduğuna göre; kas kasılmasını aniden durduracak herkese özgü bir yöntem yok ve dahası her kramp birbirinden farklıdır. Ancak krampı biraz hafifletecek bazı yöntemler mevcut:

Kasılan kası esnetin ya da gerin (genellikle krampın etkisini geçirecek en etkili yoldur)

Ellerinizle kasa hafif masaj uygulayın.

Kramp giren bacağınızı hafifçe sallayın

Sıcak bir duş alın ya da banyo yapın.

Etkilenen bölgeye buz şoku uygulayın.

Krampları Engellemek İçin Ne Gibi Önlemler Alınabilir?

Öncelikle, yaşam stilinizi ve egzersiz düzeninizi gözden geçirin. Gün içerisinde saatlerce oturarak mı çalışıyorsunuz? Egzersizleriniz sırasında yeterince esnemiyor musunuz? Bu durumlar kramp girme ihtimalini artırır.

Bu süre zarfında, birkaç değişiklik krampları önlemek için size yardımcı olabilir: dehidrasyonu engellemek için bol sıvı (6-8 bardak su) tüketin, bacaklarınızı ve ayaklarınızı yatmadan önce esnetin, yatak çarşafınızın iyice açık olduğundan emin olun böylelikle bacak ve ayaklarınız için rahatlıkla hareket edebilecekleri bir ortam hazırlamış olursunuz.

Kramplar ve Huzursuz Bacak Sendromu (RLS) Arasında Bir Bağlantı Var mıdır?

Hayır. Her ikisi de gece meydana gelemesine rağmen, RLS; ağrı ya da krampa sebep olmaz, daha ziyade bacaklarınızı hareket ettirmek için bir dürtü ile sonuçlanan cilt altında bir karıncalanma hissi doğurur. Böylesi durumlar kasılan kası germek ya da esnetmek ile düzelecek durumlar değildir, dolayısıyla durduğunuz rahatsızlık verici pozisyonu yavaşça değiştirin.

Öte yandan eğer ki, uyku sırasında meydana gelen kramplar sıklıkla uykunuzu bölüyorsa, doktorunuza başvurunuz.

