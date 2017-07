Uluslararası Uzay İstasyonunu Google Sokak Görünümü ile Keşfedebilirsiniz

Google Street View (Google Sokak Görünümü) üzerinden, Dünya üzerindeki birçok tarihi ve turistik yerin görüntüsünün yanı sıra birçok şehrin sokak görüntüsüne ulaşmak ve bu yerleri dolaşmak mümkün. Şimdi de Google’ın geliştirdiği bu sistemin içerisine sokakları olmayan fakat gezmekten zevk alacağınız ve gezerken de birçok bilgiye ulaşabileceğiniz Uluslararası Uzay İstasyonu görüntüleri eklendi. İstasyon mürettebatının yardımıyla Google Haritalar’ın Sokak Görünümü moduna eklenmiş görüntülerle, Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) etkileşimli bir şekilde dolaşmak mümkün.

Google Sokak Görünümü modu için Uzay İstasyonundaki görüntüleri sağlamak, aslında tahmin edilenden daha zor bir iş. Normalde, Dünya üzerindeki herhangi bir sokağın Sokak Görünümü’ne eklenebilmesi için, otomobillere entegre edilmiş 360 derece kameralar ile veri toplanıyor. Otomobillerin giremeyeceği yerler için de, aynı 360 derece kameralar sırt çantalarına monte edilerek görüntülerin toplanması sağlanıyor. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonunda 360 derece çekim yapılabilecek bir kamera yok. Görüntünün toplanması için gerecek sırt çantasının bu istasyonda verimli bir şekilde kullanılamayacağı gerçeğinin yanında çantanın uzaya gönderilmesi de başlı başına büyük bir maliyet.

Bu sebeple istasyon personelinin, halihazırda istasyonda bulunan standart bir kamera ile çekim yapmasına karar verildi. Personel tarafından çekilen çoklu fotoğraflar, Google tarafından birleştirilerek 360 derece görüntünün elde edilmesi mümkün olacaktı. Fakat bu durum da içerisinde ayrı bir zorluğu barındırıyor. Uzaydaki yukarı ve aşağı kavramının tam olarak belli olmamasından dolayı, eğer fotoğraflar doğru konumlandırma ile çekilmezse, fotoğrafların birleştirilmesi oldukça zor bir iş.

Google’ın Street View ekibi, NASA’nın Johnson Space Center ve Marshall Space Flight Center ile birlikte çalışarak, gerekli fotoğrafları ağırlıksız bir ortamda almaya yönelik bir yöntem bulmaya çalıştı. Geliştirilen teknik ile, istasyon personeli esnek halatları kullanarak yatay ve dikey bir düzlem oluşturdular. Daha sonra çekimler bu düzlem üzerinde yapıldı.

İstasyonun şu anda Google’a yüklenen 360 derece görüntüleri ise gerçekten görülmeye değer. Görüntüler, Destiny Laboratuvar Modülü, Tranquility (huzur) Modülü, kargo blokları ve hatta Bigelow Expandable Activity Module (Bigelow Genişletilebilir Etkinlik Modülü) dahil olmak üzere istasyonun alanlarının çoğunu kapsıyor. Bu fotoğrafların içerisine eklenmiş etkileşimli noktalara tıklayarak da birçok bilgiye erişmek mümkün. Google’ın bu hizmetine BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Explore the International Space Station with Google Street View, Space.com, Retrieved from https://www.space.com/37600-google-street-view-international-space-station.html

