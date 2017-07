Tek Bir Volkanik Patlama Dünyadaki Tüm Yaşamı Yok Edebilir Mi?

Görsel Telif: Rainer Albiez/Shutterstock

Aktif bir yanardağın yanı başında yaşamıyor oluşumuz, yıkıcı bir volkan patlamasında zarar görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

Süper volkanları duymuşsunuzdur. Bunlar, normal bir volkan patlamasından çok daha güçlü olan volkanlardır. Yaratabileceği etkiler ise dünyanın iklimini ve ekolojisini alt üst edecek boyuttadır. Bu yüzden, günümüzde sorulması gereken soru; süper volkanların dünyadaki tüm yaşamı yok edip edemeyeceği değil de, bir daha böyle bir patlamanın ne zaman olabileceğidir.

Yaklaşık 200 milyon yıl önce patlayan bir süper volkan, dünyadaki canlı türlerinin %75’inin yok olmasına sebep olmuştur. Hatta, patlamanın şiddeti devasa boyutlarda olduğundan, Kuzey Amerika ve Afrika birbirinden ayrılmış, bu iki kıta arasında Atlas Okyanusu oluşmuştur. Bu süper volkan, CAMP (Central Atlantic Magmatic Province) adı verilen bölgede 600.000 yıl boyunca tekrar tekrar harekete geçmiştir.

Kötü haber şu ki, süper volkanlardan kilometrelerce uzakta yaşasak bile etkilenmememiz imkânsız. Çünkü, yaşanan bu süper volkan patlamalarının etkileri göz önüne alındığında; olay sadece her şeyin yüzeyini kaplayan lavlar veya küllerden ibaret değildi. Bunların meydana getirdiği kirlilikten doğan yan etkilerdi. Örneğin, karbondioksit ve karbon seviyeleri, deyim yerindeyse, patlamıştı. Çevre mahvolmuştu. Çok az tür kendini bu felaketten sonra tekrar toplayabilmişti. İlginçtir ki, bu felaketten sonra dinozorlar evrimleşmiş ve dünyanın hakimiyetini o yıkıcı sonlarına kadar ellerinde tutmuşlardı.

Dolayısıyla, gelecek yıllarda oluşacak bir süper volkan patlaması karşısında tehlikede miyiz? Kısacası, evet.

Yellowstone Milli Parkı’nın altında uzanan kaldera tüm dünyayı hezimete uğratabilecek büyüklükte. Daha da netleştirmek adına, olası bir Yellowstone patlaması, 1980 yılında 57 kişinin ölümüne yol açan St. Helen Yanardağının patlama gücünden 25.000 kat daha güçlü olabilir. Bizi öldüren ise, yine bu lavlar ya da küllerden ziyade; onların sonucu olarak oluşan bir yan etki ya da küresel soğuma olabilir.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

–Could a single volcanic eruption destroy all life on Earth? HowStuffWorks. http://science.howstuffworks.com/nature/natural-disasters/single-volcanic-eruption-destroy-all-life.htm (accessed July 15, 2017)

–Zircon U-Pb Geochronology Links the End-Triassic Extinction with the Central Atlantic Magmatic Province. Science. http://science.sciencemag.org/content/340/6135/941

–Further evidence that volcanoes can destroy life on Earth. I09.com. http://io9.com/further-evidence-that-volcanoes-candestroy-life-on-ear-458267832 (accessed July 15, 2017)

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.