Sıçan Kalplerinden Üretilen Minyatür İnsan Kalpleri

Son birkaç on yıllık süreç içerisinde, yapay insan organları veya laboratuvar ortamında üretilmiş işlevsel yapay insan vücut dokuları bir taraftan gelişim göstermekte ve kendilerine tıpta ve tedavi alanlarında daha kalıcı yer edinmeye başlamış görünüyor. Bu alanda son dönemin en çarpıcı gelişmelerinden birine Amerikan Kalp Birliği (American heart Association – AHA) tarafından imza atıldı ve minyatür insan kapleri üretildi.

Amerikan Kalp Birliği’nin Basic Cardiovascular Sciences 2017 adlı bilimsel oturumlarında sunulan yeni araştırmada, bütün bir sıçan kalbi dokusuna insan hücreleri introdüs ederek minyatür insan kalpleri başarı ile üretildi.

Bu keşfin ve yöntemin, yapılan bilimsel çalışmaların henüz hayvan düzeyinde araştırılırken insanlar üzerindeki etkileri için çok daha kolay doğrulama sağlayabileceği düşünülüyor. Yine ilaç ve tedavi yöntemlerinin güvenilirliği ve verimliliği incelenirken, potansiyellerinin de daha önceden kestirilmesi ve yaklaşık olarak hesaplanabilmesi için de bu yapay yeni minyatür kalplerin kullanılabileceği ön görülüyor.

Uzun yıllardır, araştırmacılar; Langendorff metodu kullanarak bir kalbi hayvanın vücudundan çıkararak aort üzerinden kalbe sıvı veriyor ve kalbin tüm damar sistemine bu sıvı dahil edilebiliyordu. Vücudun en geniş çaplı ve büyük damarı olan aort hem enjeksiyonu hem de sıvının dokuya yayılmasını oldukça hızlandırıyordu ve yöntem oldukça verimli görülüyordu.

Aynı metodu kullanarak, mevcut araştırma için gerekli olan uygulama da gerçekleştirildi ve sıçan kalbinden hücrelerin ayrılmasını sağlayacak çözeltiler enjekte edildi ve bu yolla organ dokusu insan hücrelerinin buralara introdüs edilerek insan kalbinin modellenmesini kolaylaştırdı.

Bu yeni araştırmada, araştırmacılar 4-akım kanülasyon adı verilen (4-Flow cannulation) tekniği kullanarak, aort yolu ile sadece atardamarlara değil, aynı zamanda kalbin içerisindeki toplardamarlara da çözeltinin verilmesini sağladı.

Ulaştırılan çözelti sayesinde de, sıçan hücreleri bütün bir kalp dokusundan kalbin ana dokusu bozulmadan dokudan ayrılarak bu alanlara tanımlanan insan hücrelerinin kendi popülasyonlarını kurmaları sağlandı. Langendorff perfüzyonundan farklı olarak, 4-Flow kanülasyonu veya başka bir deyişle ‘tüp geçirme tekniği’ ile, araştırmacılar devam etmekte olan dolaşımı da sekteye uğratmadan ve kalbin sağlığına zarar vermeden mekanik olarak kalp çeperlerinin ve odacıklarının genişlemesi de korunmuş oldu.

Makale Referans: American Heart Association. “Miniature human hearts created from rat hearts.” ScienceDaily. ScienceDaily, 12 July 2017. <www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170712200233.htm>.

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