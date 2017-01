Neden Tüylü, Yumuşak ve Pofuduk Şeylere Dokunmak Hoşumuza Gider?

3.2k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Pofuduk bir kediyi okşamak, ipek bir kumaşa dokunmak ya da sevgilinin saçlarıyla oynamak, hayatın en basit hazlarından bir kaçı olarak görünebilir. Fakat, bu ve bunun gibi diğer deneyimlerden aldığımız haz, bazıları fiziksel ve duygusal olan pek çok bileşenin kompleks bir karışımıdır.

Bu dokunuşların bizi iyi hissettirmesi, dokunuşa, vücudumuzdaki çeşitli tipteki sinir hücrelerine ve beynimizin durumu okuyuşuna dayalıdır. Deneyim, kişiden kişiye ve vücudun bir parçasından bir başka parçasına değişkenlik gösterir. Esasen, dokunuş üzerine yapılan araştırmalar, parmaklarımızla ve yüzümüzle hissettiğimiz kürk hissinden aldığımız hazzın farklı türde hazlar olduğunu ortaya koyuyor.

İyi Hissettiren Nedir?

Araştırmacılar, uzunca bir süredir, materyalleri hoş yapan özelliklerin neler olduğunu merak ediyorlar1. 1895 yılında American Journal of Psychiatry’de yayımlanan bir araştırmada2, insanlardan 51 farklı bez türüne dokunmaları ve dokundukları bezlerden hangisinin haz verici olduğunu bildirmeleri isteniyor. 1937 yılında yayımlanan bir araştırma ise, insanların, pürüzsüz ve yumuşak kumaşları “rahatlatıcı” bulduklarını ileri sürüyor3.

Daha güncel olarak, 2012 yılındaki bir araştırma4, 123 tasarım öğrencisinden hangi kumaş türlerine dokunmaktan hoşlandıklarını, nedenleriyle belirtmelerini istiyor. Öğrenciler, kaşındırıcı ve pürüzlü kumaşlara dokunmaktan hoşlanmadıklarını ve katılımcıların %41’i bu tür kumaşlara örnek olarak yünden bahsetti. Bunun yanı sıra, kaba, inişli çıkışlı ya da soğuk kumaşlar da hoşlanılmayan gruba dahil edildi.

Ortaya çıkan olumlu özellikler ise çoğunlukla; yumuşak, pürüzsüz ve sıcak olarak belirtilirken, ipeksi, ince tüylü ve pofuduk özellikler ilk sıraları kaptı. Öte yandan, ipek, pamuk ve polar, sıralamanın en tepesinde yer aldı. Öğrenciler, seçim nedenlerine dair sıklıkla duygusal yüklü kelimeleri (rahat, sevimli, güvende ve rahatlatıcı gibi) kullandılar.

Makalede, araştırmacılar, bilişsel dokunuş özelliklerinin; fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları karşılamak için birleştiren duygusal özellikler ile bağlantılı olduğunda daha anlamlı ve unutulmaz hale geldiğini söylüyor.

Bunun yanı sıra, kişiliklerimiz de yumuşak şeyleri ne kadar sevdiğimizi etkiliyor olabilir. Fransa’da yürütülen bir araştırmada5, yüzlerce insan bir kişilik testine dahil edildi ve sonrasında da katılımcılardan farklı tür kumaşları değerlendirmeleri istendi. Yumuşak his uyandıran kumaşlardan hoşlanan insanların, “etki yoğunluğu” (olumlu ve olumsuz duygular güçlü bir şekilde yaşama olasılığı) bakımından yüksek puanlama eğiliminde oldukları görüldü.

Araştırmacılara göre, duygusal etki yoğunluğu yüksek olan ve duygusal açıdan durağan olmayan kişilerin, duygusal durağanlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan uyaranlara yönelmeleri daha olasıdır. Öte yandan, yumuşaklığın; rahatlık ve koruma hisleriyle ilişkili olabileceği belirtiliyor.

Esasen, yumuşak kumaşlar, iyi bir gece uykusu için yeterince rahatlatıcı olabilir. Kore’den bir araştırmacının yürüttüğü bir çalışmada6, kadınların, yumuşak yataklarda yattıklarında daha iyi uyuduklarını, uykularının daha az bölündüğünü ve yatakta daha az döndüklerini ifade ettikleri görülüyor. Bunun yanı sıra, katılımcıların idrarlarında, daha az adrenalin ve nöradrenaline (kalp atış hızını ve kan basıncını yükselten hormonlar) rastlandı.

Nasıl Dokunuyoruz?

Dokunuş, yalnızca neye dokunduğumuza bağlı değildir, aynı zamanda nasıl dokunduğumuza da bağlıdır. İnsanlar, genellikle, hafif hafif ve yavaş yavaş dokunulan bir nesnenin, hızlıca dokunulandan daha iyi hissettirdiğini düşünür.

Ve her ne kadar, yumuşak ve pürüzsüz zeminler genellikle kaba ve pürüzlü zeminlere göre daha haz verici olsa da, bazen doku gözlemcinin gözünde –ya da parmaklarında– şekillenir. Bir doku sıralaması çalışması, insanların algısının, parmak uçlarının nemli olmasından etkilendiği bulgusuna ulaşmıştır7.

Parmak uçları kuru olan insanlara kıyasla, nemli parmak uçları olan insanlar; kaba ve pürüzlü malzemelere dokunmanın daha hoş olduğu hissine kapıldılar. Kaba ve pürüzlü materyaller, yüzeylerine bir nem katmanı katar. Bu durum da, sürtünmeyi azaltır ve parmaklar yüzey boyunca süzülür, bu da nemli parmaklarda yüzeyin daha haz verici olduğu hissi uyandırır. Buna karşın, nem, pürüzsüz materyallerin daha pürüzlü ve dokunuşu daha az haz verici hale sokar.

Bu farklılıkların dışında, katılımcılar, çok pürüzlü veya yapışkan olan maddelere (lateks, yapışkan film veya mum gibi) dokunmanın ipek, kadife veya kağıt gibi yumuşak malzemelere kıyasla daha az keyif verici olduğunu da düşünebilir.

Dokunuş Tipleri

Bilim insanları, avuç içlerimiz, parmak uçlarımız ve ayaklarımızın pürüzsüz veya tüysüz cildi olarak geri kalan yerlerimizi ise tüylü cilt olarak tanımlıyor. Tüysüz deri, dokunuş için son derece hassastır ve etrafımızdaki çevreyi tanımamıza ve keşfetmemize yardımcı olur. Fakat, aynı zamanda da, bilim insanlarının dokunuşun keyif verici ve ödüllendirici yönü için gerekli olabileceğine inandıkları özel bir sinir lifi de bu bölgelerde yoktur.

Bu ikinci tür dokunuş, duygusal dokunuş ise, dokunsal uyarıya olan duygusal tepkimizi tanımlıyor. Tüylü derinin yavaş, yumuşak uyarılması, yakın ilişkisel etkileşimler sırasında ortaya çıkması daha muhtemeldir… Örneğin, yalnızca çiftler arasında değil ebeveyn-çocuk arasındaki, kardeşler arasındaki ya da güven ilişkilerindeki gibi. Bu tarz duygusal dokunuşlar, duyusal-ayırımcı işlevleri ile değil, toplumsal bağlamı ve eşlik eden öznel bileşeni ile karakterize edilen ayrı bir dokunuş alanı oluşturabilir.

Sinir hücrelerinde, dürtüleri ileten uzun, düzensiz aksonlar, sahip oldukları yağlı kaplama miktarına göre değişir. Bu kaplamaya miyelin kılıf adı verilir ve kalınlaştıkça akson sinir impulslarını daha hızlı iletebilir. Ayırıcı dokunma için gerekli olan sinir lifleri, A-lifleri olarak adlandırılır ve bunlar C-lifleri olarak adlandırılan duygusal dokunma için kullanılanlardan daha kalın kılıflara sahiptir.

Bu farklı lif çeşitlerinin tamamı izole edilmemiştir. Buzdolabından bir kutu süt almak, hem mekanik (pürüzsüz) hem de termal (soğuk) bilgiyi iletir. Okşanılan ya da okşadığınız parmağınız, hem A-liflerini hem de C-liflerini harekete geçirir.

Duygusal dokunuş için kullanılan C-lifleri, ilk olarak memelilerde 1939 yılında tanımlandı8. Fakat insanların, bu görünüşte ilkel dokunsal sistemi olmadığı varsayıldı. Duygusal dokunuş lifleri, insanlarda yüz sinirlerindeki elektriksel uyarıların kayıtlarında işaretleri keşfedilene kadar (1988 yılına kadar) bulunamamıştı.

Haz ve Acı

Hem dokunsal hem de duygusal deneyim olan acıyı hissetmek için, kalın miyelin kılıfı içeren veya içermeyen lifleri kullanırız. Bunlar, bize, araştırmacıların birinci ve ikinci diye tanımladığı acıyı verirler. İlk acı hızlıdır; elinizi sıcak su dolu bir çaydanlıktan çekmenize imkân tanıyan şey budur. C-lifleri ise bilgi iletir ve ikinci acıdan, kendinizi yaktığınızı fark ettiğinizde oluşan zonklama acısından sorumludur.

Benzer durum zevk için de işliyor olabilir. İki acı sistemine paralel iki dokunmatik sistem vardır; ilk dokunma, A-liflerle sağlanır; bu, hissettiğimiz her şeyin fiziksel özelliklerini (örneğin, ıslaklık, sertlik ya da pürüzlülük gibi) hızla tanımlamamıza olanak sağlar. İkinci dokunuş, bir okşamaya benzeyen yavaş, hafif dokunuşlar, C-liflerinin bir tipi tarafından iletilir. Bu lifler, bir ameliyattan bir gün önce hemşireye dokunan hastaların daha az stresli olmasının ya da darbe yemenin kan basıncını düşürmesinin ve acı toleransını arttırmasının nedeni olabilir.

Dokunma, yalnızca duygusal ve romantik bir insan tutkusu değil, biyolojik açıdan gerekli bir uyarılma biçimi olarak görülebilir. Dokunma ihtiyacının ömür boyunca azalmadığı, yetişkinlerin de başkalarıyla fiziksel temasa ihtiyaç duymalarından kaynaklı, biyolojik bir uyarılma biçimi olarak tartışılabilir.

Dokunmak ya da Dokunulmak

Peki, okşamaktan hoşnut olduğumuz kediler için ne diyebiliriz? Birçok kişi için, avuç içi ve parmak uçlarındaki yumuşak kürk hissi, kumaş ve parmak ucu araştırmalarında olduğu gibi dayanılmazdır.

Buna karşın, diğer çalışmalar, insanların avuç içlerinde değil tüylü ciltlerinde hafifçe sürtünmeyi daha keyifli bulduklarını göstermiştir.

Esasında, araştırmacılar; insanların ön kollarına ya da avuç içlerine nazikçe dokunulduğunda beyinlerinin PET taramalarını aldılar ve bu farklı türlerdeki dokunma hazlarının beynin farklı bölgelerini uyardığı bulgusuna ulaştılar9. Birisinin avuç içi sürtünmesi, dokunma ile ilgili girdileri alan somatosensoryal kortekste bir dizi aktivite tetikliyor. Öta yandan, ön koldaki okşama, öncelikle, duyguları işlemekle görevli olan insular korteksi aktifleştirdi.

Ellerimizi yumuşak bir kedi veya kadife tutamaç üzerinden geçirirken hissettiğimiz zevkin duygusal dokunuşla bilgilendirilmesi mümkündür. Beynimiz avuçiçindeki hızlı A liflerinden gelen dokunmatik girdileri kullanabilir ve bunu C-lifleriyle donanmış alanlar üzerinde, önceki deneyimlerden edinilen hoş algıya bağlayabilir.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

