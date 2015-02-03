‘Mini-Neptün’ ler Zamanla Dünya Gibi Olabilir

Dünya, üzerinde evrimleşmiş olan yaşama uygun bir gezegen, ki zaten üzerinde yaşama izin verecek bir evrim hali hazırda gerçekleşmiş. Bununla birlikte son yıllarda özellikle bilimsel hesaplama ve kanıtlara dayalı Dünya dışı yaşam veya yaşam izi arayışları çok hızlanmış durumda. Bazı hesaplamalara göre en azından tahmin edilebilir evren içinde yaklaşık birkaç bin gezegende hayat olmalı..

Tüm bunların dışında insanların bir diğer merak konusu ise, Dünya’nın başına bir felaket gelse başka bir dış gezegene taşınıp oralarda yaşayıp yaşayamayacağımızdır. Dünya benzeri başka gezegenlerin olup olmadığı , benzer oksijen oranı, benzer karbon miktarı, benzer bir azot döngüsünün ve bizim yaşamamız için gereken bu ve buna benzer asgari şartları sağlayan bir ekzogezegenin varlığı en büyük araştırma konularından biri bugün..

İşte bu yaşanabilir dış gezegen (ekzogezegen) arayışlarında, herkesin genelde yaptığı Dünya gibi, üzerinde karalar olan küreler aramak. Ancak yeni bir bilgisayar simülasyonuna göre atmosferi olan bir gezegen bulmak için daha iyi bir strateji şu olabilir: Neptün gibi gazdan bir gezegen bulup yalnızca birkaç milyon yıl beklemek 🙂

Modele göre , genç kızıl cüceleri sarmalayan gaz diskleri, zamanla mini-Neptün’leri yaşanabilir alanlara doğru sürükleyecek. Bu gerçekleştiğinde ise, ultraviyole (morötesi) radyasyon gezegenin atmosferinden süzülecek ve geriye sadece kara ve buz parçalarından oluşan ve muhtemelen yaşamı destekleyebilecek bir gezegen oluşacak.

Kaynak: ScienceMag