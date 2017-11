Makaklarda Kuş Tüyü Kullanarak Diş Temizliği Yapma Davranışı Gözlemlendi

Görsel Telif: UNESCO/Zoological Survey of India

Bir adada yaşayan maymunlar, farklı gıdaların sulu iç kısımlarını elde etmek ve sonrasında da dişlerini “diş ipiyle” temizlemek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanmayı öğrendi.

Nicobar uzun kuyruklu makaklar (Macaca fascicularis umbrosus) yalnızca Hint Okyanusu’nun doğusundaki üç adada yaşıyorlar ve bu adalardan birisi de Büyük Nicobar Adası’dır. Makakların beslenme alışkanlıkları üzerine çalışmalar yürüten araştırmacılar, adaya bir ziyaret gerçekleştirerek, adanın kıyı kesimlerine yakın bölgede yaşayan 20 Nicobar makak maymunu takibe aldı.

Her Şeyi Kullanabiliyorlar

Makakların tercih ettiği gıdaların büyük çoğunluğu, dikenli, tüylü, süngerimsi veya kirli gıdalardır. Yiyecekleri kaplayan bu istenmeyen tabakalardan sahip kurtulmak için makak maymunları, yiyecekleri su birikintilerinde yıkamak, yapraklara sarmak ve onları temizlemek için ovma tekniklerini kullanıyorlar. Bunun yanı sıra, makaklar, belirli yiyecekleri kolaylıkla tutabilmek için onları yapraklara sarıyorlar.

Öte yandan, makaklar, hindistancevizi de yiyor ve bu yiyecekleri koparmak için de bazen onları saplarından çevirerek koparıyor bazen de dişleriyle keserek ağaçtan ayırıyorlar. Gerektiğinde de hindistancevizi içerisindeki suyu ve suya karışmış küçük meyve parçacıklarını almak için dişlerini kullanarak elleri ve ayakları arasında tuttukları hindistancevizlerini soyuyorlar. Eğer ki, hindistancevizi olgunlaşmışsa, kabuğunu kırmak için de taşlık sert bir zemine vuruyorlar. Bu durum makaklarda görülen ilk alet kullanımı örneği değildir, çünkü ellerine aldıkları çalılarla böcek ve sinek yuvalarını karıştırdıkları ve içeriye saklanmış böcekleri kaçmaya çalışırken yakalayıp yedikleri de gözlemlenmişti.

Diş Temizliği

Yemeğin ardından, yetişkin ve ergen makakların, dişleri arasında yerleştirip ileri geri hareket ettirdikleri iplik benzeri bir yapıyla dişlerini temizledikleri gözlemlendi.

Makaklar, diş temizliği için; bir odun kıymığı, kuş tüyü, ot parçası, hindistan cevizi lifi, naylon iplik ve metal kablo gibi çok çeşitli materyaller kullandılar. Hatta bazıları, kullanmadan önce bu araçları kendileri için de düzenlediler (örneğin, yırtarak ayırmak gibi). Araştırma süresince, makakların 20 tanesinin 9’unda “diş bakımı” davranışı gözlemlendi. Primates‘de yayımlanan çalışmada, makaklardaki bu davranış farklı habitatlarda yenen farklı gıdaların ardından da gözlemlendiğine değiniliyor.

Nicobar uzun kuyruklu makakları, diş temizliği görülen üçüncü maymun türüdür. Japon makakları bu iş için kendi tüylerini kullanırken, Tayland uzun kuyruklu makaklarının ise insan saçını kullandığı gözlemlenmişti.

Araştırmacılara göre, makaklar, insanın egemen olduğu alanlara iyi uyum sağlar ve nesneleri manipüle etmeye daha fazla eğilim gösterirler. Araç-gereç kullanımı kendi başına fazla bir zeka gerektirmez ancak modifiye edilmesi; bir planlamanın ve öngörünün geliştiğini gösterir.

