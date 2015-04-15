Küresel Isınma gerçek mi?

Konu üzerindeki bilimsel fikir birliğine rağmen, kimileri küresel ısınmanın gerçek olduğuna inanmamaktadır. Bunun için sıraladıkları çeşitli nedenler var.

Öncelikle elimizdeki verinin küresel sıcaklıklarda ölçülebilir bir yükselme eğilimi gösterdiğine inanmıyorlar. Bunun için öne sürdükleri gerekçe de elimizdeki iklim verisinin tarihsel olarak yeterince uzun süreye dayanmaması ve eldeki verinin yeterince açık olmaması.

Bazı bilim insanları verilerin küresel ısınma hakkında endişe duyan kişiler tarafından yanlış yorumlandığını düşünüyor. Onlara göre bu kişiler delillere objektif bir şekilde bakıp ne anlama geldiğini çözmeye çalışmak yerine istatistiklerde küresel ısınmayı destekleyecek için delil arıyorlar.

Bazıları küresel sıcaklıklarda gözlenen herhangi bir artışın doğal bir iklim değişikliği olabileceğini ya da sera gazından başka faktörlere bağlı olabileceğini savunuyor.

Pek çok bilim insanı küresel ısınmanın gerçekten var olduğunu kabul ediyor. Ancak bazıları bunun endişelenecek bir durum olduğuna inanmıyor. Bu bilim insanları dünyanın bu ölçekteki iklim değişikliklerine düşündüğümüzden daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Bitkilerin ve hayvanların hava durumundaki ince değişimlere uyum sağlayacaklarını ve küresel ısınmanın sonucunun anlatılan felaket senaryolarına benzemeyeceğini savunuyorlar. Onlara göre ekin mevsimlerinin biraz uzaması, yağışlardaki değişimler ve sert hava olayları genellikle felaket anlamına gelmiyor. Ayrıca insanlar açısından sera gazı salınımını azaltarak yaşanacak ekonomik zararın küresel ısınmanın herhangi bir etkisinden daha zararlı olacağını savunuyorlar.

Bilimsel görüş birliği bir açıdan tartışma konusu olabilir. Önemli değişiklikleri uygulayacak asıl güç ulusal ve küresel politikaları belirleyenlerin elindedir. Amerika’da siyasete yön veren bazı kişiler değişiklikleri önermek ve gerçekleştirmek konusunda gönülsüzler. Çünkü maliyetin küresel ısınmanın risklerinden daha ağır basacağını düşünüyorlar.

Bu siyasetçilere göre Amerika gibi gelişmiş ülkelerin karbon salınımı ve üretimi politikalarındaki değişim, pek çok iş kaybıyla sonuçlanabilir. Amerika enerji politikalarını değiştirse bile, ana enerji kaynağı olarak ciddi ölçüde kömür kullanmaya devam eden Hindistan ve Çin, çevre sorunlarına yol açmaya devam edecekler.

Küresel ısınmanın gerçekliğinden şüphe edenler bilimsel deliller kesin yargılardan çok olasılığa dayalı öngörüler olduğu için, insan davranışlarının küresel ısınmada önemli bir payı olup olmadığı konusunda emin olamayacağımızı dile getiriyor. Onlara göre teknoloji bizi küresel ısınma sorunundan kurtaracak bir yol bulacaktır, bu yüzden, politikalarımızdaki herhangi bir değişiklik sonunda gereksiz olacak ve faydadan çok zarara yol açacaktır.

Öyleyse küresel ısınma diye bir şey var mı yok mu? Bu sorunun doğru yanıtını bulmak zor olabilir. Pek çok bilim insanı küresel ısınmanın gerçek olduğunu ve bir şekilde zarara yol açmasının olası olduğunu söyleyecektir. Ancak problemin kapsamı ve etkilerinin getireceği tehlike tartışmaya çok açık konulardır.

Peki, küresel ısınmayı engellemek için yapabileceğimiz bir şey var mı?

Küresel ısınmayı durdurabilir miyiz?

Bilim insanları, küresel ısınmanın yüzyıllar boyunca devam edeceğini düşünmekte. Etkilerini azaltmak için yapabileceğimiz sadece birkaç şeyin olduğu düşünüyorlar: Sera gazları salan şeyleri kullanmayın. Yerel düzeyde, daha az enerji kullanın. Evlerimizde kullandığımız elektrik santrallerden gelmekte ve bu santraller bu elektriği üretmek için fosil yakıtlar kullanmakta. Kullanmadığınız durumlarda ışıklarınızı kapalı tutun. Daha az sıcak su kullanın. Duş sürenizi azaltın. Sıcak bir günde klima yerine vantilatör kullanın.

Ayrıca sera gazı salınımını azaltmak için şunları da yapabilirsiniz:

Aracınızın ayarlarının doğru yapıldığından emin olun. Bu aracınızı daha verimli çalışmasını sağlayarak daha az zararlı gaz ortaya çıkartır.

Eğer mümkünse yürüyün ya da bisiklet kullanın. Otomobiller fosil yakıt yakmaktadır.

Kullanmadığınız durumlarda ışıklarınızı ve diğer elektrikli ev aletlerinizi kapalı tutun. Evinizdeki bir ampul sera gazı ortaya çıkarmasa da, o ampule gelen elektriği üreten santraller sera gazı oluşturur. Akkor ampuller yerine daha az enerji tüketen ve daha uzun ömürlü olan floresan ampuller kullanın.

Geri dönüştürülemeyen çöp alanları metan gazı yaratır. Geri dönüştürülerek yapılan ürünlerde sıfırdan yapılan ürünlere göre daha az enerji kullanılmaktadır.

Ağaç dikin. Bitkiler havadaki karbondioksiti alır ve oksijen yayar.

Çöpünüzü yakmayın. Yakarsanız atmosfere karbondioksit bırakmış olursunuz.

Gerçekten sera gazı emisyonunu azaltmak istiyorsak fosil yakıta dayanmayan enerji kaynakları geliştirmemiz gerekmektedir. Hidroelektrik enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen motorları ve yakıt hücreleri daha yaygınlaşırsa sera gazlarını engelleyebiliriz. Uluslararası düzeyde, Kyoto antlaşması dünya çapında karbon dioksit ve diğer sera gazı salınımını azaltmak için yapılmıştır. Otuz beş sanayileşmiş ülke bu gazların kendilerinden çıkışının azaltılacağını taahhüt etmişlerdir. Türkiye bu anlaşmayı 2009 yılında imzaladı. Ne yazık ki, dünyanın en çok sera gazı üreticisi olan Amerika Birleşik Devletleri Kyoto anlaşmasını imzalamamıştır. Oysa iklim değişikliği sıradan bir kriz değil insanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en önemli kriz olabilir.