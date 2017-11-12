Koyunlar İnsan Yüzlerini Fotoğraflardan Tanıyabiliyor

Görsel Telif: Franziska Knolle et al.

Aslında etinden, sütünden ve hatta yününden sağlanılan fayda açısından insanlara oldukça yararlı olduğunu söyleyebileceğimiz koyunlar, genellikle siyasi atmosfer içerisinde bazı kötü yakıştırmalarda da kullanılabiliyor. Ancak, yeni yapılan bir çalışmaya göre, koyunlar sanılandan çok daha zeki olabilir.

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, koyunların insanları tanıyabileceğini gösteriyor. Bu ilginç araştırma kapsamında, koyunların tanıma yetenekleri Barack Obama, Emma Watson ve Jake Gyllenhaal gibi ünlü isimlerin görüntüleri kullanılarak test edildi. Koyunların tanıma yeteneklerini göstermek için ironik bir yol olsa da, araştırma sonuçları ciddi manada kullanışlı olabilir.

Öte yandan, koyunların algılama yetenekleri konusundaki anlayışımızın artması bu canlıların refahını artırma açısından yol gösterici olabilir. Ancak koyunlar, insanlarda görülen Huntington hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi beyin bozukluklarının anlama modellerinde, ayrıca şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların ve otizm tedavisi çalışmalarında da kullanılıyor. Bu nedenle, koyunların bilişsel kapasiteleri hakkında daha fazla bilgi edinmek bu alandaki çalışmalara katkıda bulunabilir.

2001 yılında Cambridge’deki araştırma grubunun yaptığı çalışmada, koyunların insan ve koyun fotoğraflarını ayırt edebildiği ve bu fotoğraflara tepki verebildiği gösterilmişti. Şimdi ise bilim insanları, koyunların tanıdık fotoğrafları ezberlemekten çok insanları tanıyıp tanımayacaklarını görmek istediler.

Ünlü fotoğraflarını sekiz Galler dağ koyununa göstermek için bir bilgisayar ekranlarının kullanıldığı çalışmada, diğer insanların ve nesnelerin resimlerinin arasından bu tanıdık yüzleri öğrenme davranışının sınanması için de koyunlara yemek ödülleri verildi. Çalışmanın bulguları, koyunların yüzleri öğrenip, yemek ödüllerini alabilmek için doğru fotoğrafları seçebildiğini gösteriyor. Yani, koyunlar fotoğraf arasında tercih yaparken yalnızca ödül aldıkları ünlüleri seçmeye yatkın.

Araştırmacılar, koyunların aslında yalnızca belirli görüntüleri ezberlemek yerine insanları tanıyıp tanımadığını çözümlemek için ünlülerin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını da kullandılar. Koyunlar, ilk fotoğrafların %80’inde ödül alacakları ünlüleri doğru tespit etti, farklı açılardan çekilen fotoğraflar için ise bu başarı %66’ya düştü. Rakamların daha net anlaşılması için insnalarla karşılaştıralım, insanlar da ödül aldıkları ilk fotoğraflarda ortalama %90 başarı gösterirken, farklı açılarda başarı oranı ortalama %76’ya düşüyor.

Yapılan bu çalışma, hayvan bilimlerine ilginç bir katkıda bulunuyor ve koyunların düşünülenden daha fazla bilişsel kabiliyeti olduğunu gösteriyor. Yine son zamanlarda yapılan başka bir çalışmada, koyunların benlik bilinci olduğu ve kendilerini aynada tanıyabildikleri gösterilmişti. Bu yetiye sahip olduğunu bildiğimiz, şempanzeler, yunuslar, filler ve saksağalar gibi çok az sayıda tür var.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

Franziska Knolle, Rita P. Goncalves, A. Jennifer Morton, Sheep recognize familiar and unfamiliar human faces from two-dimensional images, R. Soc. open sci. 2017 4 171228; DOI: 10.1098/rsos.171228.

Watch this sheep spot a celebrity almost as well as a human can, Science Magazine, Retrieved from http://www.sciencemag.org/news/2017/11/watch-sheep-spot-celebrity-almost-well-human-can

McBride SD, Perentos N, Morton AJ, Understanding the concept of a reflective surface: can sheep improve navigational ability through the use of a mirror?, Animal Cognition [17 Oct 2014, 18(1):361-371] DOI: 10.1007/s10071-014-0807-3

Sheep can recognise celebrities from photographs, says amusing study with serious potentia, The Conversation, Retrieved from https://theconversation.com/sheep-can-recognise-celebrities-from-photographs-says-amusing-study-with-serious-potential-87032

Sheep are able to recognise human faces from photographs, University of Cambridge, Retrieved from https://www.cam.ac.uk/research/news/sheep-are-able-to-recognise-human-faces-from-photographs

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