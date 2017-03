Kaybettiğimiz Fazla Kilolar Nereye Gidiyor?

2k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Tüm dünya tarafından yoğun ilgi gören zayıflama çabaları ve etkili diyet bulma yolları, evet, fazla kilolardan kurtulma konusunda insanlara yardımcı oluyor. Ancak kaybedilen kiloların nereye gittiği konusunda sağlık uzmanlarının doğru bir dayanağı yok. UNSW Avustralya araştırma raporu, bize doğru, hatta ilginç olan cevabı sunuyor.

Ne yazık ki doktorlar, diyetisyenler ve hatta eğitimciler dahi kaybedilen kütlenin ısı ve enerjiye dönüştüğü konusunda yanılıyorlar.

UNSW Biyoteknoloji ve Biyomoleküler bölümünden Prof. Andrew Brown, konuya dair şöyle bir açıklama yaptı: “Kaybedilen kilonun geçtiği metabolik süreç hakkında ilginç bir cahillik ve kargaşa baş göstermektedir.”

Öte yandan Avustralya’da bir bilim programı sunucusu olan Dr. Ruben Meerman’a göre ise kaybedilen kiloların nereye gittiği sorusuna verilebilecek doğru cevap, “kaybedilen kütlenin karbondioksit şeklinde dışarı atıldığı ve havada kaybolduğu”dur.

British Medical Journal ‘da yayımlanan rapora göre, kaybedilen 10 kg yağ, dışarı atılması için 29 kg oksijene ihtiyaç duyar ve 28 kg karbondioksit üretilirken yanında 11 kg su oluşumu gözlenir.

Son dönemlerin popüler araştırmalarından biri olan bu çalışma, Mart’ta iki araştırmacının da katılımıyla ABC TV’de yayımlandı.

Eğer ki oturup incelersek kaybettiğimiz 10 kilonun 8.4 kilogramı akciğerlerimizde karbondioksite ve geriye kalan 1.6 kilogramı suya dönüşür. Bu su idrar, dışkı, ter, gözyaşı ve diğer vücut sıvılarını oluşturur.

Tüm bu açıklamalar bir araştırmaya dayanıyor fakat Dr. Meerman, bunların hiçbirinin insanların anlayıp kavrayabileceği kadar net olmadığını çünkü karbondioksitin gözle görülemediğini belirtiyor.

Doktorların, diyetisyenlerin ve eğitimcilerin yarısından fazlası kaybedilen kütlenin enerjiye ve ısıya dönüştüğünü varsayıyor. Çoğu insanın kabul ettiği ama yanlış olan bu varsayım, Kütlenin Korunumu Kanunu’yla da çelişiyor. Bu durumun asıl nedeni, kaybedilen kiloların iç ve dış enerjisi hakkında yanlış ve yaygın söylemlerin olmasıdır.

Araştırmalar ardından sıklıkla sorulan sorulardan biri “Daha çok nefes alıp verme işlemi kilo kaybetmemize neden olur mu” şeklinde. Elbette ki cevap hayır. Gereğinden fazla yapılan teneffüs hiperventilasyona yol açar ki bu durum da sadece baş dönmesine, kalp çarpıntısına ve bilinç kaybına neden olur.

İkinci sırada yer alan soru ise “Kilo kaybı küresel ısınmayı tetikler mi?” Bu soruyla küresel ısınmanın kaynağını açıklama gereği duyuyoruz. Küresel ısınma, asırlar önce yer altındaki fosilleşmiş organizmalar içerisine hapsedilmiş bir nevi kilitli karbon atomlarından kaynaklanır. İnsanların ürettiği karbondioksit, bitkiler tarafından oksijen ve besin ikilisiyle dışarı salınır.

Dr. Meerman ve Prof. Brown, eski varsayım hatta kalıplaşmış yanlış düşünce yerine yeni yapılan araştırma sonuçlarının ders müfredatlarında yer almasının doğru bilginin yayılması açısından iyi olacağını düşünüyorlar.

