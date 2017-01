Karbon Salınımının Kabartma Tozuna Dönüştürülmesi Mümkün

2.1k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Hindistan’daki bir firma, kömürle çalışan kaynatıcılarından açığa çıkan karbon dioksiti, kabartma tozu gibi yararlı kimyasallara dönüştürebildiği duyurdu. Bu gelişme hem açığa çıkan karbon dioksitin daha faydalı kimyasallara dönüştürülmesini hem de küresel ısınmaya karşı tedbir alınmasını sağlaması açısından oldukça önemli.

Hintli firmadan sağlanan verilere göre, bu firmada, yılda yaklaşık 66.000 ton karbon dioksit emisyonu bu yolla dönüştürülebiliyor. Her ne kadar firmanın çevreci bir amacının olduğunu söylemek zor olsa da, elde edilen sonucun çevre açısından olumlu sonuçları olacağı aşikar.

Karbon salınımının dönüştürülmesi işlemi, CO2 moleküllerini yakalamak için tuzlardan faydalanan iki genç Hintli kimyager tarafından yürütülüyor. Bu yöntem, kullanılan diğer yöntemlerden daha farklı ve bu yöntemle toplan karbon dioksit salınımının %90’ından fazlasının dönüştürülmesi mümkün.

Dönüştürme işleminden sonra elde edilen ürün olan soda külünün, geniş bir kullanım yelpazesi var. Cam üretimi, tatlandırıcılar, deterjanlar ve kağıt üretimi gibi birçok sanayi alanında bu ürünün kullanılması mümkün.

Geçen yıl İzlanda’dan bir firmanın karbon dioksiti taşa dönüştürdüğünü duyurması oldukça büyük bir gelişme olarak değerlendirilmişti. Fakat son ürün olarak daha kullanışlı bir malzemenin elde edilmesi, taş elde edilmesinden çok daha faydalı ve tercih edilir olacaktır. Eğer Hindistan’daki firmanın kullandığı teknik yaygınlaştırılabilirse, önümüzdeki 40 yıl içerisinde global sera gazı emisyonlarının yaklaşık %20 azaltılması mümkün hale gelebilir.

Kaynak: A Coal Plant In India Has Found A Way To Turn Almost All Its CO2 Emissions Into Baking Powder, IFL Science, Retrieved from http://www.iflscience.com/chemistry/coal-plant-in-india-has-found-a-way-to-turn-almost-all-co2-emissions-into-baking-powder/

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.