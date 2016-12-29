Kanada’da Antik Su Altı Bahçesi Bulundu

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Kararmış yüzlerce patates, Kanada’da tarih öncesi bir bahçeden gün yüzüne çıkartıldı.

Günümüzden yaklaşık 3.800 yıl öncesine ait olan bu bahçe, bir zamanlar ekolojik olarak zengin sulak alan içerisinde su altındaydı. Ayrıca bu bahçe üzerinde yapılan incelemelere göre, bu bahçeyi kuran insanlar, vahşi wapato yumrularını daha verimli büyütebilmek için gelişmiş mühendislik teknikleri de kullanmış olabilirler.

Bahçenin gün yüzüne çıkartıldığı kazı alanı yüzyıllarca su altında kaldığı için, bahçe içerisindeki bitkiler ve tahta aletler gibi diğer organik materyaller zamanla parçalara ayrılıp dağılacakken iyi bir şekilde korunmuştu.

Bilim insanları bu bahçe içerisinde 3.767 sağlam ve parçalanmış wapato bitkisi (Sagittaria latifolia) buldular. Günümüzde bu bitki, Kanada’nın güneyindeki ve Amerika’daki sulak arazilerde bulunuyor. Ördek patatesi ve Hindistan patatesi olarak da bilinen ve yenebilir yumru kökleri olan bu bitkinin, Amerika’nın yerlileri tarafından yaygın bir şekilde tüketildiği biliniyor.

Kanada’da bulunan bu antik yumruların renkleri koyu kahverengiye dönmüştü fakat bazılarının içinde hala korunmuş nişasta bulunuyordu.

Bu bahçe, düzgün bir şekilde dizilmiş kayalarla çevrelenmişti ve içinde . Kayaların oldukça düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olması, bilim insanlarının bu bahçenin doğal değil de insan yapımı olduğu çıkarımını yapmalarını sağlıyor. Ayrıca kaya düzenlerine bakılınca, oldukça derinlerde yetişebilen wapato bitkisinin köklerinin yetişebileceği derinliğin belirlenmiş olduğu görülüyor. Bu sayede wapato bitkisinin hasatı çok daha kolay yapılabilir.

Bu sulak bahçenin yanı sıra, arkeolojik kazı alanı aynı zamanda bu bahçenin çiftçilerinin yaşadığı kuru bir alan da içeriyor. Bilim insanları bu bölgede ayrıca 150 tahta alet de buldular. Bu tahta aletlerin kökleri dışarıya çıkarmak için kullanıldığı düşünülüyor.

Kazı alanı içerisindeki yakılmış tahta parçaları üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme incelemelerine göre, bu yaşam alanının tarihi yaklaşık 3.800 yıl öncesine dayanıyor ayrıca bu alanın 3.200 yıl önce terk edildiği düşünülüyor. Science Advances dergisinde yayımlanan bu araştırma, tarih öncesi Pasifik Kuzeybatı sulak alan bitkisi yetiştiriciliğinin en eski doğrudan delillerini sunuyor.

İlgili Makale: Science Advances 21 Dec 2016: Vol. 2, no. 12, e1601282 DOI:10.1126/sciadv.1601282

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