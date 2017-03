Kadın Orgazmının Evrimsel Kökeni

1.4k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Memeliler yalnız canlılardan toplumsal varlıklara doğru geliştikçe, ovulasyon da daha otomatik bir hale gelmiş ve hem orgazm hem de klitoris üreme rollerini kaybetmiştir.

Bazı memelilerde, cinsel birleşme, hormon salınımını başlatır ve ovulasyon için gereklidir. Ancak yolun bir yerlerinde, cinsel birleşme, bu beklenmedik biyokimyasal hediyeden ayrılmıştır. Peki ne zaman? Ve nasıl?

Temmuz 2016 tarihinde Journal of Experimental Zoology ‘de yayımlanan bir çalışma, kadın orgazmının geçmişine dair bir bakış atıyor ve ilkel dişi memelilerde de cinsel birleşme sırasında ortaya çıkan benzer biyolojik tepkiyi takip ediyor.

Aristoteles‘ten beri, araştırmacılar kadın orgazmının biyolojik ve fonksiyonel amaçlarına dair çalışmalar yürütüyorlar. Memeli üreme biyolojisinin muazzam düzeyde çeşitliliğine rağmen, bazı öz karakteristikler memeli evrimi boyunca taşınabilir. Örneğin; kadınlardaki ovaryen döngü, seksüel aktiviteye dayalı değildir. Öte yandan, diğer memeli türlerindeki ovulasyona ise erkek bireyler neden olur. Erkekler sperm salınımı için orgazm olmak zorundadırlar, ancak kadınların hamile kalmak ya da yumurtlamak için orgazm olmaya ihtiyaçları yoktur. Bazı araştırmacılar, orgazmların sürdüğünü, çünkü üreme açısından fizyolojik fonksiyonları olduğunu ileri sürüyorlar. Orgazm iyi hissettiriyor böylece de kadınların daha fazla seks yapabilmesine dürtü oluşturuyor. Araştırmada elde edilen analizler; erkek-sebepli ovulasyonun önce evrimleştiğini ve periyodik ya da kendiliğinden gelen ovulasyonun ise daha sonra evrimleşen, türemiş bir özellik olduğunu gösteriyor.

Fakat bu yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılar şu soruyu soruyorlar: Kadın orgazmının kökeni nerededir?

Konunun Özü

Yale University’den evrimsel biyolog Günter Wagner ve Cincinnati Children’s Hospital Medical Center’dan Mihaela Pavliev, dişi orgazmının ovulasyondan nasıl saptığını anlayabilmek için daha ilkel memelileri daha kompleks memelilerle karşılaştırdı.

Tek halde yaşayan hayvanlar (örneğin kediler ve tavşanlar) erkeklerin neden olduğu bir ovulasyon –cinsel birleşme sırasında yumurtalıktan gelişmiş bir yumurta salınır– deneyimler. Araştırmacılar, bu durumun insan boşalmasına benzer bir fizyolojik tepkiye dair deliller gösterdiğini leri sürüyorlar. Şöyle ki; bu hayvanlar yumurtladıklarında, prolaktin isimli bir hormon salınımı gerçekleşir. Bu durum nöro-endokrin boşalma olarak adlandırılır.

Fakat, kadınlar da orgazm olduklarında yumurtlamasalar bile prolaktin dalgalanması deneyimler. Yeni yapılan bu araştırma, dişi orgazmının ve bu olaya eşlik eden hormon salınımının atasal bir üreme fonksiyonu kalıntısı olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü insanlar ve primatlar gibi diğer memeli hayvanlar kendiliğinden gelen bir ovulasyon deneyimler. Erkek-sebepli yumurtlama kendiliğinden gelen ovulasyona evrimleştikçe, dişi orgazmı da insan üremesinde belirgin bir role sahip olmamasına rağmen başka bir amacı gerçekleştirmeye evrildi. Araştırmacılar ayrıca, ovulasyonun orgazma dayanması durdukça, klitorisin de vajinal kanal içerisindeki konumunun değiştiği bulgusuna ulaştılar.

Yani kadın orgazmı da tıpkı apandis gibi evrimsel bir kalıntıdır. Wagner; bunun bir şey için kullanılmış olduğunu, ancak partnerler arasındaki psikolojik bağın ötesinde belirgin bir role sahip olup olmadığının ise belirsiz olduğunu söylüyor. Bu noktada da araştırmacılar, kadın orgazmını insanın müzikten zevk almasına benzetiyor ve insan vücudu için edinilebilen bir değerin fonksiyonel olmak zorunda olmadığını söylüyor.

Öte yandan, kadın orgazmı atasal bir rolden evrimleşmiş olmasının dışında, insanlarda hala ovulasyonu hızlandırabiliyor, fakat bu da yalnızca ovulasyon bir saat içerisinde gerçekleşirse mümkün oluyor.

Klitoris Yoksa Penis De Yok

Kadın orgazmı biyolojik fonksiyonunu kaybetmiş olabilir, ancak yine de varlığını korumalıdır. Çünkü, klitoris ve penis, embriyonun aynı parçasından gelişir. Eğer önümüzdeki evrimsel süreçte klitoris yok olursa, penis de yok olabilir. Penisin yok olması da spermin kadın vücuduna doğal yollardan girebilmesini ortadan kaldırır. Dolayısıyla, her ne kadar tüp bebek ve suni dölleme gibi medikal prosedürlerle üreyebilsek de bu durum insan ırkının geleceği için bir tehlike arz edebilir.

Öte yandan, erkekler de benzer bir sebeple meme uçlarına sahiptir ve erkeklerdeki meme uçları seksüel hazzı yükseltmesinin dışında hiçbir role sahip değildir. Bu meme uçları da embriyo gelişiminin bir ön aşamasından kalıntıdır. Ancak meme uçları kadınlar için zaruridir ve bu sebeple de erkek anatomisinde devam etmiştir.

Kadın Orgazmının Psikolojik Etkisi

Şüphesiz ki bugün insanlar üremenin çok ötesine geçen sebeplerle cinsel ilişkide bulunuyorlar.

Queen’s University’den (araştırmaya dahil olmayan) bir psikoloji profesörü olan Caroline Pukall; bu yeni araştırmanın kadınların neden orgazm olduğuna dair yeni bir bakış açısı geliştirdiğini, ancak her şeyin açığa kavuştuğunu düşünmediğini söylüyor.

Aynı zamanda da bir seks terapisti olan Pukall’a göre, temel ihtiyaçlarımız karşılanmalı ancak bizler hayatta kalmaya çalışmaktan çok daha fazlasını yapabilecek kapasitedeyiz. Hamile kalmaya çalışmak yerine, birçok insan doğurganlığını sınırlandırmayı deniyor. Azımsanmayacak sayıda insan çocuk sahibi olmayı tercih etmiyor veya aynı cinsiyetle birlikte oluyor ve yine de orgazm olabiliyor. Pukall; elde edilen bulguların oldukça zekice ve etkili olduğunu, ancak bağlılık için gerekli olan tutku ve ihtiyaçlarımızın da ele alınması gerektiğini söylüyor.

Evrim

Farklı türlerdeki homolog özellikler, evrim sürecinde büyük oranda değişim gösterdikçe belirlenmesi de genellikle zor bir hal alır. Dolayısıyla araştırmacılar; hormonal dalgalanmanın insanlarda dişi orgazmı olarak bilinen bir özelliği karakterize ettiğini düşünüyor ve bu bakış açısının da türler arasında, özelliğin evrimine dair izleri sürmeyi mümkün kıldığını söylüyor.

Bu tarz evrimsel değişimlerin, bir amaç için ortaya çıkan ve daha sonradan ikincil görevlere atanan (Örneğin; tüyler, saçlar ya da balıklardaki gaz keseleri vb.) yeni fonksiyonlar ürettiği bilinir.

Sonuç olarak, kadın orgazmı, üremeye yardımcı olmanın ötesinde bir evrimleşme göstermiş olabilir, ancak yine de cinsel birleşmede kilit öneme sahiptir. Orgazm, kadının iyi hissetmesine ve partnerler arasındaki bağın güçlenmesine sebep olabilir.

