İnternet Tüm Dünya’ya Nasıl Yayılıyor?

Hiç internetin bütün dünyaya nasıl ulaştığını merak ettiniz mi? Wi-Fi’nin icadı sayesinde artık sadece birkaçımız internete kablo aracılığıyla bağlanıyor. Ancak biz kablosuz bağlanabilsek de, dünyanın her yerine ulaşan internetin yayılma aracı hala kablolar. Bu kabloların çoğunluğu ise denizin altında bulunuyor.

Denizin altındaki bu kablo ağı 885,000 km uzunluğunda. Bu uzunluk, Dünya’yı 22 kere çevrelemek için yeterli. Bu ağlar, Business Insider’daki araştırmaya göre, tüm dünyadaki en iyi pasta tariflerinden dünya borsalarındaki son ticari hareketlere kadar çok geniş bir yelpazede, uluslararası verilerin %99’unu oluşturuyor.

Aşağıdaki videoda denizin altındaki internet dünyası çok daha ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor.

Videoda yer alan bazı önemli bilgiler şu şekilde:

Atlantik okyanusunu boydan boya geçen ilk kablo 1850 yılında Yeni Dünya ile İrlanda arasındaki telgraf ulaşımını sağlamak için döşenmiştir.

Şu an denizin altında uzunluğu 550.000 mile varan 300’ün üzerinde İnternet kablosu bulunmaktadır. Bu uzunluk Dünya’yı 22 kere sarmaya yeter.

En uzun kablo Almanya’dan Kore’ye uzanan 39 iniş noktasına sahip ve 24,000 mil (38,624 km)dir.

Bu kablolardan bazıları yerin 25,000 fit (7,62 metre) altındadırlar.

Kablolar 3 inçten (7,62 cm) daha az bir genişliktedir.

Bu ağlar uluslar arası verilerin %99’unu taşımaktadırlar.

Okyanusun altına bir kablonun döşenmesi için milyonlarca doların harcanıyor ve bu işlem aylar alıyor.

