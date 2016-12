İnsanlar Neden Yaşlandıkça Daha Az Risk Alırlar?

2.4k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Belirli bir yaşın üstündeki bireylerin, gençlere göre çok daha az riskli davranış sergiledikleri bilinir. Bu durumu bilgelikle ya da öğrenilmiş tecrübelerle açıklanabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Fakat yeni yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, bu durumun sebebi beyindeki gri maddenin daha az oranda bulunması olabilir.

Yale ve New York University’den bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmada, sağ arka parietal korteks olarak adlandırılan beyin bölgesindeki gri madde azlığı ile daha az risk alma arasında doğru orantılı bir ilişki keşfedildi.

Yapılan çalışma kapsamında, bilim insanları 18-88 yaş aralığındaki katılımcılardan riskli hamleler de gerektiren bir oyunu oynamalarını istediler. Oyun kapsamında katılımcıların önüne çıkan seçeneklerde 5 dolarlık garanti parayı alma, bir çeşit çekiliş ile 5 dolar ile 120 dolar aralığında bir kazanç sağlama(ya da kaybetme) seçeneği sunuldu.

Beklendiği gibi, daha yaşlı katılımcılar garanti parayı almaya daha yatkındı. Arada mükemmel bir korelasyon olmasa da, genel eğilimin bu yönde gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Daha sonra bilim insanları katılımcıların MRI tekniğiyle alınmış beyin taramalarını analiz ettiler. Araştırmacıların bulgularına göre, beynindeki gri maddesi daha az olan bireylerin, yaştan daha güçlü bir korelasyonda, en az riskleri almayı tercih ettiğinin bulgularına ulaşıldı.

Nature Communications’da yayımlanan araştırmanın önermesine göre, sağlıklı yaşlanan bireylerin beyinlerinde meydana gelen değişimler, karar verme mekanizmaları ve tercihler üzerinde düşülenden daha büyük bir etkiye sahip.

Daha az risk alma ile yaşlanma ve beyindeki gri maddenin azalması arasındaki ilişki, evrimsel bakış açısıyla da anlamlandırılabilir.

Birçok açıdan, yaşlılıkta insanların daha az risk almalarının mantıklı açıklamaları mevcut. İnsanlar yaşlandıkça, aldıkları risklerin sonuçlarına daha az dayanacak duruma gelirler. Çünkü yaşlılıkta, alınan riskin verdiği hasarı düzeltecek yeterli zamana sahip olmayız. Başka bir açıdan da, yaşlılıkta insanların yeterli yaşam koşullarına sahip oldukları ve dolayısıyla risk almaya ihtiyaçları olmadığı düşünülebilir. Daha genç yaşlarda ise, çocuklarını büyütmek ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak için ‘güvenli’ seçenek yeterli görünmüyor olabilir.

