Neden İnsan Penisinde Kemik Yoktur?

Birçok insanın da bildiği gibi, penisin boyutu ve şekli erkekten erkeğe farklılık gösterir. Hayal edebileceğiniz gibi de, farklı türlerin oldukça farklı şekillerde penisleri vardır.

Kediler, köpekler ve fareler gibi memeli türlerinin birçoğunun penisinin içerisinde ‘’baculum’’ ya da ‘’os penis’’ olarak adlandırılan bir kemik bulunur. Tabii ki, insan penisinin içerisinde kemik olmadığını da biliyoruz. Aslında insanlar ve örümcek maymunlar bu sorunu yaşayan tek primat türler. Fakat memeliler içerisinde penisinde kemik olmayan tek tür insan değil; balinalar, atlar, gergedanlar, tavşanlar, filler, keseli hayvanlar ve sırtlanlar da kemiksiz penise sahipler.

Neden bazı türlerin penis kemikleri var?

İlk olarak penis kemiğinin faydalarının üzerinde duralım. Penis kemiği, sperm dişinin üreme bölgesine ulaşana kadar ereksiyonun devam etmesini sağlar. Bu kemik genellikle kullanılacağı ana kadar erkeğin karın bölgesinde bulunur. Cinsel birleşme sırasında da karın kasları bu kemiği penisin içerisine doğru iter ve ereksiyon gerçekleşir.

Baculum’un diğer bir fonksiyonu da hızdır. Penis kemiği olmayan canlılar üreme için gerekli ereksiyonun sağlanmasında penis içerisine kan pompalanmasını beklemek durumundayken, penis kemiği olan canlılarda ereksiyon çok daha hızlı gerçekleşir. Bu hızın birçok tür için oldukça önemli olduğu söylenebilir. Çünkü bu türler için çiftleşme hızlı ve faydalı olmalıdır. Örneğin, erkek aslan penis kemiği sayesinde 4 gün içerisinde 250 farklı aslanla çiftleşebilir. Tabii ki her bir çiftleşme yaklaşık 1 dakika sürer fakat penis kemiği sayesinde erkek aslan çiftleştikten çok kısa bir süre sonra başka bir aslanla daha çiftleşebilir.

Aklımıza bu noktada, neden insanların apeler içerisinde penis kemiği olmayan tek tür olduğu, sorusu geliyor.

Bu soruya kesin bir cevap vermek pek de kolay değil. Fakat insan penis kemiğinin olmaması durumunun, çiftleşme sistemimiz ve stratejimizle alakası olduğu düşünülüyor. Evrimsel biyolog Richard Dawkins’in ‘Gen Bencildir’ kitabındaki önermesine göre; insan penis kemiğinin olmaması, kadınların sağlıklı erkek aramalarıyla ortaya çıkan ‘’cinsel seçilimin’’ bir sonucu.

Yani popülasyon içerisinde kolay ereksiyon olan ya da ereksiyon olabilen erkekler varken aynı zamanda kolay ereksiyon olamayan ya da hiç ereksiyon olamayan erkekler de var. Eğer Dawkins haklıysa, evrimsel süreçte kadının kendisine uygun erkek seçimindeki kriterlerinden bir tanesi de ereksiyon olabilme durumu olabilir.

Ayrıca ilginç bir şekilde yaşayan en yakın akrabarımız, şempanzeler de dahil, penis kemiğine sahipler. Fakat bu kemikler oldukça küçük. Yani, belki primat akrabalarımız da nihayetinde penis kemiklerini kaybediyor olabilirler.

Aslında bu noktada, diğer büyük apelerin neden hala penis kemiklerinin olduğu sorusuna insanların neden penis kemiklerinin olmadığı sorusundan daha fazla cevap aranmalı. İnsanlarda penis kemiğinin tamamen kaybolmasından, penis kemiği boyutunun küçülmesine doğru bir yönelimin olduğu çıkarımını yapabiliriz. Aynı zamanda penis kemiğinin varlığı daha uzun cinsel birleşme ve belki de daha fazla dişi ile çiftleşme olarak düşünülebilir (aslan örneğinde bu duruma değinmiştik). Belki de insanlarda penis kemiğinin olmaması, yalnızca insanların çiftleşme sistematiğinde ekstra bir yardıma ihtiyaç duymamalarından kaynaklanıyor olabilir. Yazıda sıklıkla ‘olabilir’ gibi kesinlik belirtmeyen sözcükler kullanıyoruz çünkü bu alanda yayımlanmış makale sayısı oldukça az ve bu konuda kesin bir şey söylemek şuan için oldukça zor.

Penis kemiği konusu yeterince karmaşık gelmediyse bir soru daha soralım. Bazı dişilerin cinsel organlarında da kemik bulunduğunu biliyor muydunuz?

Dişilerde bulunan bu kemik de ‘’baubellum’’ ya da ‘’os clitoris’’ olarak adlandırılıyor. Dişilerin cinsel organlarının içerisinde bulunan bu kemik üzerine de yapılmış az sayıda araştırma bulunsa da, baubellum’un erkeklerdeki göğüs uçlarıyla eşdeğer şekilde işlevsiz olduğu genel olarak kabul görüyor.

