İnsan Hafızası Elektriksel Uyarı İle Geliştirildi

UCLA David Geffen Tıp Fakültesi’nden sinirbilimciler, insanların farklı anıları hatırlama yeteneğinin geliştirilmesi için insan beyninin hangi bölgesinin, nasıl elektriksel olarak uyarılması gerektiğini keşfetti. Zayıf elektrik titreşimi alan epilepsi hastalarının farklı yüzleri tanıma ve benzer olanları gözardı edebilme yeteneklerinde ciddi gelişmeler kaydedildi.

Beynin entorhinal adı verilen, öğrenme ve hafıza için kritik olan bölgesinin sağ kısmının elektrik titreşimleri ile uyarılmasının ardından 9 hastadan 8’inde belirli kişilerin yüzlerini tanımada gelişme görüldü. Ancak, farklı 4 kişi üzerinde test edilen, sol bölgenin elektriksel uyarımının hastaların hatırlamasına hiç etki etmediği görüldü. Bu çalışma, 2012 UCLA araştırması olan ve New England Journal of Medicine ‘da yayımlanan , insan hafızasının beynin entorhinal korteksinin elektriksel olarak uyarımıyla güçlendirilebileceğini gösteren çalışmaya dayanmakta.

Araştırmacılar krizin kaynağını nokta atışı belirleyebilmek için beyinlerine çok ince teller yerleştirilen epilepsi hastası 13 kişiyi takip ettiler. Araştırma ekibi, anılar oluştukça nöron aktivitesini kaydetmek için telleri gözledi ve entorhinal bölgeye belirli paternlerde hızlı titreşimler yolladı. Çok ince tellerin kullanılması, araştırmacıların stimülasyonu (uyarım) net şekilde hedef alabilmesini ancak önceki çalışmalarda kullanılan voltajın 10’da 1’i ila 5’te 1’i kadarına denk gelen düşük dozda gerilimin kullanımasını sağladı. Çalışma, düşük elektrik akımının dahi hafıza ve öğrenmeyi kontrol eden beyin devrelerini etkilediğini ortaya atıyor. Aynı zamanda, sağ entorhinal bölgenin net bir şekilde hedeflenerek uyarılmasının önemini gösteriyor.

Beyin dokularının geniş bölgelerinin uyarıldığı eski çalışmalar ise çelişkili sonuçlar üretmişti. Elektriksel uyarım, Alzheimer gibi hafıza rahatsızlıkları için de tedavi umudu vadediyor.

Çalışma sonuçları eLife dergisinde yayımlandı.

Makale Referans: Ali S Titiz et al. Theta-burst microstimulation in the human entorhinal area improves memory specificity. eLife, 2017 DOI: 10.7554/eLife.29515.001

