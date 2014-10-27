İlaca Dirençli 6 Bakteri Türü

‘Superbugs’ ilaca-dirençli bakterilerin meydana getirdiği enfeksiyonlardır ve ciddi hastane enfeksiyonlarına yol açarlar.İlaca dirençli bu bakterilerin antibiyotik ve dezenfektanlara karşı geliştirdikleri savunma şekli gerçekten de ilginçtir.

Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Merkezi (CDC), birçok bakterinin yavaş yavaş antibiyotiklere karşı direnç kazandığını belirtmiştir. Bu direnci kazanmaları ile çok küçük sayıda bile olsa, vücuda alınan bakteriler canlılarda ciddi hastalıklara, hatta ölüme bile yol açabilir.

Klebsıella pneumonıae



Klebsiella pneumoniae, akciğerleri etkileyerek pnömoni(zaatüre)’ye yol açabilmektedir. Bakteri aynı zamanda ciltteki yaraları ve cerrahi işlem sonrasında oluşan ameliyat yaralarında enfeksiyona sebep olabilir ve kan yolu ile enfeksiyonu tüm vücuda yayılabilmektedir.

Normal şartlarda sağlıklı bir insanın ağız, bağırsak ve cilt florasında bulunurlar ve bağışıklık sistemimiz sayesinde bizim için zararlı değillerdir. Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış ve özellikle de hastanede yatanlar için ölümcül olabilmektedirler.



Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)



Metisilin, Staphylococcus aureus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan, bir antibiyotiktir. Enfeksiyona karşı, metisilinin aşırı ve bilinçsizce kullanımı sonucu S.aureus hızla direnç geliştirmiştir. Ülkemizde de 2006 ve sonrasında bir süre hastanelerde çok ciddi enfeksiyonlar oluşturmuş ve çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olmuştur.

Clostrıdıum dıffıcıle

Clostridium difficile bağırsak floramızda bulunan bir bakteridir. Eğer sağlıklı bir insansanız sizinle mesut yaşayan bu bakteri, zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda enfeksiyonlara yol açmaktadır. Çok fazla sayıda semptoma sebep olan bakteri, kolonda hayat boyunca devam edebilecek hasara, şiddeli ishale neden olabilmektedir. CDC verilerinde göre C.difficile Amerika’da yılda 14.000 insanın ölümünden sorumludur.

Çoklu İlaca Dirençli Tüberküloz

Mycobacterium tuberculosis nadir olarak, çok sayıda ilaca aynı anda direnç geliştirebilmektedir. Direnç gelişmesi ile hastanın ateşinin yükselmesi eş zamanla olduğundan ölüm riski de artmaktadır.

Tüberküloz oldukça bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyondur ve akciğerleri etkilemesinin yanında diğer organlara da yayılım gösterebilmektedir. M.tuberculosis taşıyıcısı bir insan öksürdüğünde ya da hapşırdığında bakterileri etrafa saçar ve bakterinin uzun süre havada asılı kalmasına sebep olurlar.

Antibiyotik Dirençli Gonore

Gonore (bel soğukluğu)’den, cinsel yolla bulaşan bir bakteteri olan Neisseria gonorrhoeae sorumludur. Zamanla penisilin, tetrasiklin ve siprofloksasin gibi tedavi için reçete edilen antibiyotiklere direnç geliştirmiştir.

Shiga toksin üreten Escherıchıa colı



Escherichia coli insan ve hayvanların bağırsak florasında yaşayan bir bakteridir. Bakteri, diyare, idrar yolları enfeksiyonu, bazı solunum yolu hastalıkları ve pnömoniye (zaatüre) sebep olabilmektedir.

STEC olarak da bilinen Shiga toksin üreten E.coli ise bazı çiftlik hayvanlarının midesinde yaşamaktadır. Bu hayvanların kontamine ürünlerini yiyen ya da dışkıları ile temas eden insanlarda enfekte olmaktadır.

Enfeksiyon bağırsak krampları ile başlar, bunu önce sulu ishal, sonra da çoğu zaman kanlı ishal izler. Bazen küçük çocuklarda hemolitik üremik sendrom olarak adlandırılan böbrek yetmezliği meydan gelebilmektedir.

Kaynak: livescience