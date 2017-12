İki Dil Konuşmak, İnme Sonrası Daha İyi Bilişsel Fonksiyonlarla İlişkilendirildi

İki dil bilen hastaların, inme sonrasında normal bilişsel fonksiyonlara sahip olma noktasında tek dilli hastalara nazaran iki kat şansa sahip oldukları keşfedildi ve bulgular American Heart Association (Amerikan Kalp Topluluğu) dergisi Stroke’ta yayımlandı.

İnsanlar çoğunlukla unutkanlığa sebep olan yegane hastalığın Alzheimer hastalığı olduğunu düşünmektedir. Ne var ki, inme de ciddi bir unutkanlık sebebi sayılır.

Yeni bir araştırmada, 2006’dan 2013’e kadar kaydı tutulan 608 inme geçiren hastanın verileri gözden geçirildi. Hastaların yarısından fazlası iki dil biliyordu ki bu grup araştırmada ‘iki veya daha fazla dil bilenler’ olarak anlatılıyor. Sonuçların, ‘çift dilli olanların daha iyi yaşam standardına sahip olduklarından bağımsız olabilmesi için, araştırmacılar sigara içmek, yüksek kan basıncı, diyabet ve yaş gibi faktörleri de incelemeye dahil etti.

İncelemeden sonra çift dilli hastaların -bilingual’ler- yaklaşık yüzde 40’ının inmeden sonra normal düzeyde bilişsel fonksiyonlara sahip olduğu tespit edildi. Buna karşın tek dil bilen hastaların ise inme sonrası normal bilişsel fonksiyonlara sahip olma yüzdesi yüzde 20’lerde seyrediyordu.

Bilingualler; dikkat, bilgi hatırlama ve organize etme yeteneklerini ölçmek için düzenlenen inme-sonrası testlerde daha iyi performans gösterdiler.

Buna karşın şaşırtıcı bir sonuç olarak, inme sonrasında sözyitimi veya afazi olarak bilinen konuşma-okuma-yazma yeteneğini kaybetme olarak kendini gösteren hastalığa yakalanma noktasında çift dilliler ve tek dilliler arasında kayda değer bir fark gözlemlenmedi.

Hindistan’da bulunan ve araştırmanın yürütüldüğü Nizam’s Institute of Medical Sciences (NIMS) araştırmacılarından sinirbilimci Suvarna Alladi konu ile ilgili : ” Bilingualizm’in avantajı insanların bir dilden diğerine geçiş yapabilmelerini sağlamasıdır. Böylelikle bir dili engellediklerinde iletişim kurabilmek için kolaylıkla diğerini kullanabiliyorlar.” açıklamasında bulundu.

Araştırmanın sonuçları tüm bilingual insanlara evrensel olarak uygulanamayabilir. (sonuçlar herkesi ve herkesimi kapsamayabilir.) Enstitü’nün bulunduğu şehir Haydarabad çok kültürlü bir metropol sayılmaktadır ve bölgede birden fazla dil doğal olarak yaygın biçimde konuşulmaktadır. Telugu Dili, Urdu Dili, Hintçe ve İngilizce de bu diller arasında bulunmakta ve nüfus yoğunluğuna göre başı çekmektedir.

Alladi buradan yola çıkarak; diller arasında sürekli geçişin Haydarabad’da yaşayanlar için son derece günlük bir ritüel olduğunu söylüyor ve ekliyor : ” Bundan dolayı çift dilli olmanın bilişsel etkileri ‘diller arası geçişin bu kadar yoğun ve zorunlu’ olmadığı yerlerde bu kadar görünür ve keskin olmayabilir.”

Tek dil konuşabilen insanların hemen yeni bir dil öğrenmeye başlamaları elbette gerekmiyor. Araştırma dahilinde genel olarak çocuk veya genç yaşlarda edinilen etken bir entellektüel uyarıcı aktivitenin inme sonrası sorunları ve zararları azaltabileceği gösteriliyor.

Kaynak : Suvarna Alladi, Thomas H. Bak, Shailaja Mekala, Amulya Rajan, Jaydip Ray Chaudhuri, Eneida Mioshi, Rajesh Krovvidi, Bapiraju Surampudi, Vasanta Duggirala, and Subhash Kaul. Impact of Bilingualism on Cognitive Outcome After Stroke. Stroke, November 2015 DOI:10.1161/STROKEAHA.115.010418