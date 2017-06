Hücrelerin İletişimlerini Taklit Eden Yapay Reseptör Geliştirildi

Görsel Telif: SciencePicture.Co

University of Bristol’dan araştırmacılar, doğal muadilleri gibi kimyasal sinyallere cevap verebilen sentetik reseptör oluşturarak, canlı organizmaların hücrelerinin çevrelerindeki dünyayla ‘konuşma’ biçimini taklit etmenin bir yolunu buldular.

Nature Chemistry dergisinde yayımlanan bu çalışma, biyoteknolojideki yeni gelişmelerin öncüsü olabilir. Ayrıca bu reseptörlerin yakın gelecekte hatalı hücresel iletişimden kaynaklanan rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabilir.

Canlı organizmalardaki hücreler, dış zarlarında gömülü reseptör moleküllerini kullanarak çevrelerindeki dünyada neler olduğunu keşfediyorlar. Bu reseptörler, hormon gibi kimyasal mesajlara şekil değiştirerek cevap veriyorlar. Bilim insanları da, hücre içerisindeki bir dizi kimyasal olayın başlamasında rolü olan bu reseptörlerin sentetik versiyonlarını üretmeyi başardılar.

Geliştirilen sentetik reseptör kendisini vesikül olarak bilinen basit hücresel yapıların zarına gömüyor ve doğal eşdeğeri gibi, kimyasal sinyallere yanıt olarak moleküler şeklini değiştiriyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu reseptörün doğal bir hormon olan ve acı giderme sürecine dahil olan Leu-enkefalin’e (agonist) cevap verebilmesini sağladılar. Ayrıca, bu cevabı kapatmaya yarayan başka bir kimyasal mesajcıda da (antagonist) bu reseptörü kullanabildiler.

Elde edilen bulgular, yapay moleküller ile vücut içerisindeki kimyasal mesajlara cevap verilebileceğini ve hücreler tarafından kullanılan doğal haberleşme yollarına bu moleküllerin eklenebileceğini gösteriyor.

Nihai olarak da, zarlarındaki reseptörlerin kontrolü altında değerli maddeler veya ilaçlar üretmek kullanılan yapay hücrelerin veya hatalı hücresel iletişimin yol açtığı tıbbi koşulların tedavi edilmesi için kullanılan yapay reseptörlerin geliştirilmesi bu çalışma sayesinde mümkün olabilir.

İlgili Makale: Francis G. A. Lister, Bryden A. F. Le Bailly, Simon J. Webb, Jonathan Clayden. Ligand-modulated conformational switching in a fully synthetic membrane-bound receptor. Nature Chemistry, 2017; DOI: 10.1038/nchem.2736

Kaynak: World-first synthetic receptor mimics how cells ‘talk’ to the world around them, University of Bristol, Retrieved from http://www.bristol.ac.uk/news/2017/march/synthetic-receptor.html

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.