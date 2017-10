Hindistan’da Jurasik Dönem İktiyozoru Fosili Bulundu

Hindistan’da bulunan Delhi Üniversitesi’nden Guntupalli Prasad ve çalışma arkadaşları, PLOS ONE dergisinden yayımladıkları makalelerinde, Hindistan’ın kuzeybatı bölgesinde bulunan neredeyse tamamı korunmuş hâldeki fosilleşmiş iskeletin, Hindistan’da şimdiye dek keşfedilen ilk Jurasik Devir iktiyozoru olduğunu belirtiyor.

Yunanca “balık” ve “kertenkele” sözcüklerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkmış bir ad olan “iktiyozor”, Mezozoik Çağ’da dinozorlar ile birlikte yaşamış olan devasa deniz sürüngenlerini ifade ediyor. Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Lodai köyünde, 2016 yılında Hindistanlı taşılbilimciler tarafından keşfedilen fosil, yaklaşık 5,5 metre boyunda. 165 ilâ 90 milyon yıl önceki dönemde yaşamış olan Ophthalmosauridae ailesine ait olduğu sanılan birey, Hindistan’da bulunan ilk Jurasik dönemi iktiyozor fosili oldu.

Araştırmayı özetleyen makalenin başyazarı Prasad şöyle anlatıyor: “Bu keşfin önemi, Hindistan’daki ilk Jurasik iktiyozoru fosil kaydı olmasından ibaret değil. Aynı zamanda, eski Gondwana kıtasının Indo-Madagaskan bölgesindeki iktiyozor evrimi ile çeşitliliğine ve de Jurasik Dönem’de Hindistan’ın diğer kıtalarla olan biyolojik temasına ışık tutuyor.” İktiyozorun yaşadığı sıralarda, Hindistan’ı tropik bir deniz kaplıyordu. Bulunan hayvanın dişlerindeki aşınmışlığa bakılırsa, büyük olasılıkla kalın ve sert kabuklu deniz canlıları ile besleniyor olduğu anlaşılıyor.

