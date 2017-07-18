HGF/c-Met Sinyal İletimi; Metastaz Yolağında Ne Kadar Etkilidir?

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Tümör hücre metastazı için ekstrasellüler matris’in (ECM) proteolizisi, kanser hücrelerinin Ekaderin bağımlı hücre içi adezyonlarının (hücre-hücre bağlantılarının) bozulması, hücre motilitesinde artış ve neoplastik hücrenin ECM içine invaze olarak dolaşıma katılması gerekmektedir (Şekil). HGF/c-Met sinyal yolu hücre motilitesi ve proteaz üretiminde artış ile birlikte hücre ayrışmasını uyarmakta, bunun sonucunda ise hücre dışı matris içerisine invazyon ve in vivo koşullarda tümör metastazına neden olmaktadır. Tümör invazyonundaki en önemli basamaklardan bir tanesi neoplastik hücrenin ECM ile etkileşimidir. ECM’in temel bileşenleri arasında kollajen, laminin ve heparan sülfat proteoglikanlar bulunmaktadır. ECM degradasyonu, plazminojen aktivatörü (uPA) ve matriks metalloproteinaz (MMP) gibi proteinazların üretimini gerektiren oldukça dinamik bir olaydır.

HGF/c-Met ve integrin sinyal iletimi bazı solid tümörlerde HGF/c-Met stimülasyonu MAPK1/2 üzerinden serin proteaz ürokinaz (uPA) ve reseptörü (uPAR)’ın ekspresyonunu artırmakta ve hücre yüzeyinde uPA artışına neden olmaktadır. uPA ise plazmin proteazına dönüştürmek üzere plazminojeni keserek bazı ECM ve bazal membran bileşenlerinin degradasyonuna etki etmektedir. Motilite, saçılım ve invazyondaki artış tümör hücresinin ECM’e invazyonunu sağlayarak dolaşıma geçen tümör hücresinin beyin, karaciğer, kemik ve kemik iliği gibi uzak dokulara metastaz yapmasına yol açmaktadır. Tümör-konakçı mikroçevresinde, tümör hücreleri tarafından VEGF, bFGF salgılanırken, konakçı stromal hücreleri tarafından HGF, uPA ve MMP’lar salgılanmaktadır. HGF’in kanser hücrelerinden MMP2, MMP7, MMP9 ve uPA gibi proteolitik enzimlerin ekspresyonunu veya sekresyonunu artırdığı bilinmektedir. HGF’in VEGF’in ekspresyonunu azalttığı da belirlenmiştir. Ayrıca HGF’in E-kaderin – β-katenin birlikteliğinin kaybına neden olarak hücre- hücre bağlantılarını bozulmasını desteklediği de açığa çıkmıştır.

Referanslar:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9524767

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10959048

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10851027

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