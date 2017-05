Havadan Düşük Maliyetli Gübre Eldesi Mümkün

Yakın bir gelecekte, yalnızca havadan elde edilen gübrelerle tarım yapılması mümkün hale gelebilir. Bhaskar S. Patil, atmosferdeki azotu gübrenin ham maddesi olan NOx’a dönüştüren devrim niteliğindeki bir reaktörle bu ihtimali daha da yakınlaştırdı. Bhaskar S. Patil tarafından sunulan yöntem, hali hazırda var olan yöntemlerden 5 kata kadar daha etkili. Ayrıca bu sistem, büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmadan kurulabiliyor.

Amonyak (NH3) ya da azot oksit (NOx) gibi, gübrenin anahtar ham maddelerinin üretim süreci oldukça yoğun enerji gerektiriyor. Ayrıca, bu üretim süreci, küresel karbon dioksit salınımının yaklaşık %2’sini oluşturuyor. Fakat teorik olarak mümkün olan en düşük düzeyde enerji tüketimine az çok ulaşılmış olduğundan, mevcut üretim süreçleri üzerinden enerji tüketimini azaltmak pek de mümkün değil.

Hindistanlı doktora öğrencisi Patil, Akış Arkı (Gliding Arc, GA) reaktörü ve Dielektrik Bariyer Deşarjı (Dielectric Barrier Discharge, DBD) reaktörü olmak üzere iki tip reaktör geliştirerek doktora araştırması için amonyak ve azot oksit üretmek için alternatif yöntemler üzerinde çalıştı. Deneylerinde GA reaktörünün özellikle azot oksitleri üretmek için en uygun olduğu sonucuna ulaştı. Bu reaktörde, atmosferik basınç altında bir plazma kısmı (bir çeşit mini ateşleme cıvatası), iki farklı metal yüzeyi arasından kayıp küçük bir açıklıktan (2 mm) başlayarak 5 cm’ye kadar genişliyor. Bu genişleme plazmanın oda sıcaklığına soğumasına neden oluyor. Ateşlemenin izlediği yol süresince, azot (N2) ve oksijen (O2) molekülleri, ateşlemenin hemen yakınında reaksiyon vererek azot oksitlerle (NO ve NO2) dönüşüyorlar.

Patil’in reaktörünün harcayacağı teorik minimum enerji değeri 0.1 MJ/mol. Şu anda kullanılan yöntemlerde ise harcanılan enerji miktarı yaklaşık olarak 0.5 MJ/mol. Yani Patil’in yöntemi ve şu anda kullanılan yöntemler arasında yaklaşık 5 katlık bir enerji harcama farkı mevcut. Yeni geliştirilen reaktör ayrıca bir hammaddeye ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla özellikle elektrik erişimi olmayan ya da şehre uzak tarım arazilerinde, bu reaktörün basit yenilenebilir enerjiler yardımıyla kullanılması ve havadan gübre elde edilmesi mümkün olabilir.

