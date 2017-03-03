Halka Açık Bir Yüzme Havuzunun İçerisinde Ortalama Ne Kadar İdrar Olabilir?

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Her ne kadar olimpik yüzücüler tarafından kabul gören bir eylem olsa da, havuza idrarını yapmak çok da hoş görülen bir davranış değildir. Tabii ki, kimse başkasının idrarını yaptığı bir havuzda yüzmek istemez. Tahmin edebileceğiniz gibi bu davranış yalnızca yalnızca mide bulantısına değil sağlık problemlerine de yol açabilir. Environmental Science & Technology Letters’da yayımlanan bir araştırmada bilim insanları, su kalitesinin izlenip kontrol edilebileceği yeni bir yöntemle özellikle halka açık havuzlardaki bilinmezi giderebilecek bir yol buldular.

Son yapılan çalışmalar gösteriyor ki, ter ve idrar içerisindeki azotlu bileşikler (üre gibi) klor ile reaksiyon vererek enfeksiyona neden olan yan ürünlerin oluşmasına sebep olabiliyor. Bu yan ürünlerin arasında, gözde tahrişe ve solunum yolları problemlerine yol açabilecek trikloroamin de var. Aslında elde edilen bu bulgular, yüzme havuzlarındaki hijyenin öneminin kavranması ve farkındalığın artırılması için havuz kimyasıyla ile ilgili anlayışımızın gelişmesi gerektiğine işaret ediyor.

Havuz içerisinde ne kadar idrar olduğunun varsayımının yapılması için araştırmacılar, idrar içerisinde tutarlı bir şekilde bulanan bir bileşiği belirlediler. Bu bileşik, asıl adı asesülfam potasyum (ACE) olan ve yapay tatlandırıcı olarak piyasada yer alan bir ürün. Bilim insanlarının neden yapay tatlandırıcıya yönlendiği sorusunun arkasında ise bir strateji yatıyor. Bu tatlandırıcı, gün içerisinde tüketilen işlenmiş gıdaların neredeyse tamamında kullanılıyor. Ayrıca bu tatlandırıcı kimyasal olarak oldukça stabil ve yapısı bozulmadan doğrudan idrar içerisine karışıyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri hızlı ve yüksek çıktılı analitik teknik ile aktif olarak kullanılan 31 havuzdan aldıkları 250’den fazla örneği incelediler. Bunun yanı sıra, karşılaştırma yapabilmek amacıyla da temiz musluk suyundan alıkları 90’dan fazla örneğin testlerini de gerçekleştirdiler. Havuzlardaki ve jakuzilerdeki ACE miktarı, litre başına 30 ila 7.110 nanogram arasında değişiyor. Buradaki üst sınırın temsil ettiği miktar, musluk sularında bulunan miktarın yaklaşık 570 katına denk geliyor. Tatlandırıcının konsantrasyonu üzerinden yapılan bu inceme üzerinden yapılan çıkarıma göre, yüzücüler su içerisine 7 galondan yani yaklaşık 26 litreden fazla idrar bırakıyorlar. Bu miktar ile orta boyutlu bir çöp bidonunu doldurmak mümkün. 400.000 litre hacmi bulunan bir havuzu yani standart ölçülerdeki normal bir havuzu hesaba katacak olursanız da, bu havuz içerisinde yaklaşık olarak 75 litre idrar bulunduğunu söyleyebiliriz.

İlgili Makale: Lindsay K. Jmaiff Blackstock, Wei Wang, Sai Vemula, Benjamin T. Jaeger, Xing-Fang Li. Sweetened Swimming Pools and Hot Tubs. Environmental Science & Technology Letters, 2017; DOI: 10.1021/acs.estlett.7b00043

Kaynak: American Chemical Society