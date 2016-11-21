Gizli Evrimsel Silahımız: Tek Eşlilik – İkinci Bölüm

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Primatlardaki çiftleşme davranışı, aynı türün erkeği ve dişisindeki vücut kütlesi ile boyutu arasındaki farkları gösteren eşey ayrılığı arasında bulunur. Bir primat türündeki iki şekillilik (dimorfizm) arttıkça, erkeklerin dişiler için kavga etmeleri daha muhtemel hâle gelir. Bir uçta, çok eşli erkek goril, dişilere kıyasla iki kat daha büyük olacak şekilde büyürken, öteki uçta, çoğunlukla tek eşli olan şebek maymunlarının hem erkeği hem de dişisi hemen hemen aynı boyutlardadır. İnsanlar ise, dimorfizm spektrumunda şebek maymunlarına daha yakın bir noktada bulunur. İnsan erkekleri, dişilere kıyasla %20 oranında dah büyük kütlelidir.

Fakat, yine de fosil kayıtlarıyla yapabileceğimiz çok daha fazla şey söz konusu. University of Arkansas’tan paleoantropolog J. Michael Plavcan, fosilleşmiş kemiklerden, insansıların sosyal yaşamlarına dair çıkarımlarda bulunurken çok dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Yazımızın ilk bölümünde değindimiz “Lucy”nin ait olduğu tür olan ve 3.9 ila 3 milyon yıl öncce yaşamış olan Australopithecus afarensis’i düşünün; tıpkı Ardipithecus’ta olduğu gibi A. afarensis de küçük köpek dişlerine sahiptir, fakat bu türün iskeleti, modern şempanzeler ve goriller arasında bir dimorfizm seviyesi gösterir. Plavcan’a göre bu durum; böylesi bir vücut büyüklüğü dimorfizmine sahip olmak, A. afarensis erkeklerinin dişiler için kavga ettiğini gösterirken, köpek dişi (olmayışı) dimorfizmi ise kavga etmediklerine işaret ediyor. Yani ortada çözülmesi gereken bir puzzle var.

Öte yandan, birçok antropolog Lovejoy’un ulaştığı sonuç olan; eşleri ve yavruları için yiyecek sağlayan tek eşli erkeklerin milyonlarca yıllık bir insansı stratejisi olduğu konusunun tartışmalı olduğunu ileri sürüyor. Evolutionary Anthropology’de yayımlanan bir araştırmada, Chapais, insan ailesinin ve sosyal yapısının (tek eşlilik, ebeveynlerin anne babasını da içerisine alan geniş akrabalık ilişkileri ve büyük sosyal bağlılıklar) özgün özelliklerinin, adım adım ortaya çıkan bir sonuç olduğunu ileri sürüyor. İlk adımdan önce, hem erkek hem de dişi insansılar, tıpkı şempanzeler gibi partner konusunda rastgele bir cinsel ilişki biçimi yaşıyordu. Daha sonra, gorillerdeki gibi bir tek eşliliğe geçiş ortaya çıktı. Fakat, birden fazla eşi elde tutmak zor bir iştir. Bu durum, eşler için daha fazla kavga edilmesi ve daha fazla dişinin korunması anlamına geliyordu. Tek eşlilik, çok eşliliğin gerektirdiği bu aşırı çabanın hafifletilmesi için ortaya çıkmış en iyi yol olabilir.

Çoğu araştırmacıya göre, cinsimiz olan Homo’daki bu değişimin, Homo erectus‘ta görülen fiziksel değişimlerle uyumlu bir biçimde 2 ila 1.5 milyon yıl önceki bir periyotta ortaya çıktığını ileri sürüyor. H. erectus, kendinden öncekilere kıyasla daha büyük ve modern insana daha fazla benzeyen bir vücut tipine sahipti. Lucy türünün büyüklüğünden kabaca iki kat daha büyük olan H. erectus, aynı zamanda da seksüel olarak daha az dimorfizm durumu ortaya koyar ve Homo cinsinin ilk türüdür. Ayrıca, sınırlı fosil delilleri, H. erectus dişilerinin, erkeklerin fiziksel yapısına yaklaşmaya ve modern insandaki dimorfizm ile benzer bir dereceye ulaşmaya başladığını ortaya koyuyor. Bu da H. erectus‘un, atalarına kıyasla bu anlamda daha az rekabetçi olduğuna işaret ediyor. Çünkü, benzer vücut büyüklüğüne sahip primatlar tek eşli olma eğilimi gösterir, bu değişim de daha özel bir çiftleşme davranışına doğru evrilişin bir işareti olabilir.

Devam edecek…

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