Gizli Evrimsel Silahımız: Tek Eşlilik – Birinci Bölüm

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Memeliler, tek eşlilik düşkünü bir grup değildir. Hatta tek eşlilik, türlerin %10’undan daha azında yalnızca iki bireyin çiftleşmesi olarak yaygındır. Grubun primat kolu ise, evlenmeye görece daha yatkındır. Her ne kadar primat türlerinin %15 ila %29’u çiftler halinde yaşamayı seçse de, çok daha azı insanlardan aşina olduğumuz tek eşlilik (iki kişi arasındaki cinsel partnerlik) durumuna yönelirler.

Açıktır ki, insanlar kusurlu bir performans geçmişine sahiptir. Flört eder, evlenir, boşanır ve bazı kültürlerde birden fazla kişiyle evlilikler de görülür. Esasında, çok eşlilik, birçok toplumda da görünür. Gerçi, çok eşliliğe izin verilmese de, azınlık da olsa bu durum görülmeye devam ediyor. Çoğu insan topluluğu, nüfusun büyük bir bölümünün kalıcı, cinsel açıdan seçkin çiftlerle eşleşeceği varsayımı etrafında toplanmıştır. Ve görünüşe göre de; tek eşlilik türümüz için iyi bir seçim olmuştur. “Eş bağları”, bilimsel ifadeyle tek eşli ilişkiler, insan sosyal sistemlerinin ve evrimsel başarımızın merkezinde yer alan arkaik bir atada ortaya çıkan önemli bir adaptasyondur. University of Montreal’den antropolog Bernard Chapais’e göre; eş bağları sahibi olmamız sayesinde diğer birçok türe kıyasla çok daha büyük bir avantaj sahibiyiz.

Tek eşlilik, aynı zamanda insana özgü bir şey olan, yaşadığımız geniş ve kompleks sosyal ağların da temelini oluşturur. Diğer primat yavrular, akrabalık bağlarını yalnızca anneleriyle kurarken, insanlar, her jenerasyonun aile bağlarına kadar genişleyebilen iki ebeveynin akrabalık bağlarını takip eder. Chapais’in görüşünde, tek eşliliğe eşlik eden bu tarz bağlar, insan toplumlarının iki önemli özelliğini oluşturur.

Bilim insanları uzunca bir süredir, insan tek eşliliğinin işaretlerini ve kökenini anlamakta güçlük çekiyordu. Ne zaman evlenmeye başladık, bu durum neden avanjtajlıydı ve bir tür olarak yaşamayı sürdürmemizde çiftler nasıl bir başarıyı dürtüledi gibi temel sorular çözülememiş ve tartışmalı olmuştur, fakat yeni araştırmalar, bizi, söz konusu bu gizemin çözümüne daha da yaklaştırmıştır.

Çift Olmanın Kökenleri

En uzak atalarımızın tek eşli olması tamamen mümkündür. Ken State University’den antropolog Owen Lovejoy, fosil kayıtlarının, tek eşliliğin, Etiyopya’da keşfedilen ve 4.4 milyon yıllık, “Ardi” (Ardipithecus ramidus) ismiyle bilinen bir dişi iskeletinden bile önce ortaya çıktığını gösterdiğini söylüyor. Lovejoy’un hipotezine göre, evrimsel dallanmada, insan ve büyük apelerin son ortak atadan ayrılmasından hemen sonra, yani 7 milyon yıldan daha uzun bir süre önce, atalarımız dönüştürücü bir üçlü davranışa adapte oldu; iki ayak üzerine kalkmasıyla serbest kalan kollarını yiyecek toplamak için kullanmak, eş bağları oluşturmak ve dişi ovulasyonunun dış sinyallerini gizlemek. Birlikte evrilen bu yenilikler, insansıların şempanzelerden ayrıldığında ortaya çıkan bir kabile olan homininler için, maymunlara nazaran bir üreme sınırı oluşturdu.

Bu hipoteze göre, alt sıralarda bulunan hominin erkekleri, enerjilerini birbirleriyle kavga ederek harcamaktan ayırıp, dişiyi cezbedici bir davranış olan dişi için yiyecek bulmaya yönlendirdiğinde, atasal çok eşli çiftleşme sistemi de eş bağlılığıyla yer değiştirdi. Dişiler, yiyecek bulan erkekleri agresif dövüşçülere tercih etti ve daha iyi olan avcı toplayıcılarla bağ kurdu. Nihayetinde de, partnerleri yiyecek toplamak için gittiğinde, dişiler, farklı erkeklerin ilgisini çekebilecek cinsel organlarındaki şişlikleri ya da seksüel hassaslığın diğer işaretlerini kaybettiler.

Bu duruma kanıt olarak da, Lovejoy, Ardipithecus ramidus’un dişlerini gösteriyor. Yaşayan apeler ve fosil apelerle karşılaştırıldığında, Ardipithecus ramidus’da; erkek ve dişi köpek dişleri arasındaki farklarda belirgin bir azalma olduğu görülüyor. Evrim, birçok erkek primatın hançer gibi olan köpek dişlerini; dişiye ulaşmak için girdiği kavgalarda kullanılmak üzere korkutucu birer silaha dönüştürmüştür. Yalnızca ilkel homininler için değil, şuan ağzınızda bulunanlarla akraba olan erkek gorillerin köpek dişlerini gözünüzün önüne getirin. Her iki cinsiyette de insanlar –Ardipithecus örnekleri de dahil olmak üzere homininlere özel tehdit edici bir özellik olmayan–, küçük, kısa köpek dişlerine sahiptir.

Devam edecek…

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