Gerçek Hayattaki Psikopatlar Ortalama Altı Bir Zekâya Sahip

Manipülatif, dürüst olmayan ve empati yoksunu… Bir psikopatı tanımlayan özellikler pek hoş sözcüklerle ifade edilmez. Fakat, filmlerde izlediklerimizin genellikle inanılmaz derecede zeki olduklarını görüyoruz. Gerçekte ise, psikopatlar genellikle ortalama altı bir zekâya sahip.

Hayatınızın bir noktasında muhtemelen bir psikopatla tanışmışsınızdır. Bir kişinin psikopat olarak tanımlanabilmesi için, hissizlik, dürtüsellik, agresyon ve ihtişam hissi gibi psikopatik özellikleri içeren bir testte belirli bir puana sahip olması gerekir. Öte yandan, psikopatların tamamı yasaları çiğneyen ya da birilerine zarar veren kişilerden oluşmaz, ancak bu durumları gerçekleştirme ihtimalleri oldukça yüksektir.

Pek çok psikopat oldukça manipülatif ve “büyüleyici” olduğundan, insanlar bu kişilerin ortalama üstü bir zekâya sahip olduklarını düşünür. Pek çok insan Kuzuların Sessizliği kitabı ve filmindeki seri katil Hannibal Lecter karakterini bilir. Hannibal Lecter, oldukça büyüleyici bir zekâya sahip kurgu bir karakterdir.

Fakat, psikologlar, psikopatların genellikle dürtüsel, yasalarla uyumlu, genellikle kendilerine zarar veren bireyler olduğunu ileri sürüyor. Bu düşünceden yola çıkınca da pek de zeki olduklarını söyleyemiyoruz.

Ortalama Altı Bir Zekâ

Bu durumu araştırmak için, St Louis University’den araştırmacılar bir çalışma yürüttüler ve zekâ ve psikopati üzerine yayımlanmış 187 araştırmanın sonuçlarını analiz ettiler. Analiz edilen çalışmalar, hapishanelerdeki psikopatlar üzerinde yürütülen araştırmalardan tutun da, son derece iyi bir kariyer sahibi olan psikopatlar üzerinde yürütülen araştırmalara kadar farklı katılımcı gruplarının olduğu çalışmaları içeriyor. Araştırmaların analiz edilmesinin yanı sıra bir dizi zekâ ölçümlerini de içeren incelemeler yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, araştırmacılar; psikopatların psikopatik özellik göstermeyen insanlardan daha zeki olduklarına dair herhangi bir bulgu elde edemediler. Hatta, aradaki ilişkinin tam tersi olduğu görüldü. Psikopatlar, zekâ testlerinde gözle görülür seviyede düşük skor elde etti.

“Hannibal Lecter Mitine” Elveda

Iowa State University’den araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre ise, psikopatların okulda başarısız bireyler olduğu görüldü. Yapılan araştırmalarda, bu kişilerin oturup kitap okumayı sevmeyen bireyler olduğu, nihayetinde de madde bağımlısı oldukları belirtiliyor. Yapılan röportajlar sonucunda, psikopatların son derece belirsiz ve çok fazla küfür eden bireyler olduğu, kaba ve agresif bir konuşma biçimi geliştirdiklerine değiniliyor.

Yürütülen çalışmalar, psikopatinin nasıl çalıştığına dair kavrayışı geliştirebilir ve tedavi edilip edilemeyeceklerine dair yolların geliştirilmesine olanak sunabilir. Psikopatlar genellikle tedavi edilemez olarak tanımlanır ve hapsedilenlerin çoğu da tekrar bu davranışlarını sürdürmeye devam eder. Psikopati ise, psikoterapilere uygun değildir. Dolayısıyla, psikopati hakkındaki kavrayışımız geliştikçe, rehabilitasyonlarına ve tedavilerine dair yeni yöntemler geliştirilebilir.

