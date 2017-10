Fosilleşmiş Çocuk DNA’sı, Homo sapiens’in Tarihini Daha Geriye Atabilir

Görsel Telif: Romitasromala/iStockPhoto

Yaklaşık 2.000 yıl önce Güney Afrika civarlarında yaşayan bir çocuk, günümüzde bilime değerli bir genom hediye ederek, insanlığın tarihini yaklaşık 350.000 ila 260.000 yıl öncesine çekiyor.

28 Eylül’de (2017), Science‘da online olarak yayımlanan çalışmada fosil iskeletinden alınan DNA’nın; günümüz insanının, Taş Devri Neandertallerinin ve Denisovalılarının DNA’sı ile karşılaştırıldığı duyuruldu. Batı Afrikalı çiftçilerin yaklaşık 2.000 yıl önce Doğu Afrika’ya, 1.500 yıl önce de Güney Afrika’ya göç etmesinin sonucunda ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle, antik DNA dizilimleri bilinenden çok daha fazla gizli kalmıştı.

İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’nden evrimsel genetikçi Carina Schlebusch ve meslektaşları, fosilin DNA’sının bu göçlerden etkilenmemesinden dolayı, Homo Sapiens’in Afrika’da ne zaman ortaya çıktığına dair şu ana kadarki en iyi bilgiyi sunduğunu ileri sürüyor.

Uppsala Üniversitesi’nden bir başka evrimsel genetikçi olan Mattias Jakobsson’a göre ise, Ballito Koyu yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan fosile rağmen, insanın kökenleri hakkındaki tartışma devam edecek. Mevcut Homo sapiens fosilleri ile geçtiğimiz aylarda bulunan Florisbad fosilinin, bu fosille genetik bir bağı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu yüzden de, insan ırkının tam ortaya çıkış tarihi ve çeşitlilik biçimleri tam olarak bilinemiyor. Araştırmacıların hala 200.000 ve 300.000 yaşlarında, Homo sapiens’e ait olabilecek fosillere ihtiyacı var.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden genetikçi Pontus Skoglund’a göre, insan evriminin sonrasında, Schlebusch ve ekibinin bulduğu fosil de dahil, bulunan fosiller, bize, Taş Devri’nde insan gruplarının Afrika’ya göç ettiklerini ve göç sırasında da çiftleştiklerini gösteriyor. Bu çiftleşmeler, genetik çeşitlilik üzerinde büyük rol oynuyor. Skoglund ve ekibinin yaklaşık 8100 yıl önce yaşadığı düşünülen 16 Afrikalı fosilinden aldığı DNA örneği, avcı-toplayıcı topluluklara ait bir ortak ata ortaya çıkarmıştı.

Schlebusch’un ekibi, günümüzde yaşayan Khoisan insanları ve diğer Afrikalı halklar arasındaki genetik ayrışmanın günümüzden kabaca 260.000 yıl önce, yani Homo sapiens’in ortaya çıkışından kısa bir süre sonra ve Florisbad fosiliyle aynı zamanlarda gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Kaynaklar ve İleri Okuma:

