Fiziksel Egzersiz Unutkanlığı Nasıl Engelleyebilir?

Bugüne kadar sayısız araştırma, fiziksel egzersiz ve belirli aralıklarla yapılan spor aktivitelerinin bilişsel bozukluklara ve ileri yaşlarda unutkanlık (demans) gibi ilerleme potansiyeli olan rahatsızlıklara engel olabileceğini göstermiş ve bu alanda sayısız veri toplanmıştı. Şimdi ise Frankfurt Goethe University’den araştırmacılar, dünya genelinde yürütülen türünün ilk örneği olan araştırma ile egzersizin beyin metabolizmasını nasıl etkilediğini keşfetti.

Fiziksel aktivitenin beyin üzerindeki bilinen olumlu etkisine ve bu alandaki bilgi birikimimize daha ileri verileri eklemek üzere geliştirilen araştırmada, gerontologlar ve spor doktorları Goethe University Frankfurt bünyesinde, düzenli egzersizin, beyin metabolizması ve hafıza üzerindeki etkisini araştırmak üzere 65 ila 85 yaşlarındaki 60 katılımcı ile randomize kontrollü bir çalışma yürüttü.

Çalışmanın sonuçları; düzenli fiziksel egzersizin beyin metabolizmasına son derece olumlu katkılarda bulunduğunu, bu vasıtayla bilişsel yeteneklerin korunması ve ileri yaşlarda ortaya çıkan unutkanlık, demans gibi rahatsızlıkların engellenmesi veya geciktirilmesi gibi etkilerinin olduğunu gösterdi.

Translational Psychiatry‘de yayımlanan araştırmada, tüm katılımcılar SMART adı verilen yaşlı insanlarda spor ve metabolizma etkilerinin gözlemlenmesini sağlayan manyetik rezonans tomografi çalışmasında (Sport and Metabolism in Older Persons, an MRT Study) sınandı. Bu test ile katılımcıların harekete bağlı parametreleri, kardiyo-solunumsal fitness ve bilişsel performans yetileri incelendi.

Yine bu deneylere ek olarak manyetik rezonans spektroskopi ile beyin yapısı ve beyin metabolizması geniş perspektifte analiz edildi. Bu tetkikleri takiben, katılımcılara haftada üç kez olmak üzere on iki hafta süren bisiklet aktivitesi verildi. 30 dakikalık antrenmanlar, her katılımcının performans düzeyine göre adapte edildi ve katılımcılar programın sonunda fiziksel aktivitenin beyin metabolizmasına etkisini anlamak üzere yeniden aynı tetkiklere tabi tutuldu.

Beyin metabolizması, beyin yapısı ve bilişsel yetileri tekrar değerlendirilen katılımcıların aynı zamanda bu fiziksel aktivite ile ne oranda gelişme gösterdikleri de hesaplandı. Araştırma üniversitenin Genel Tıp Enstitüsü’ne bağlı Gerontoloji Bölümü ile Sports Medicine Bölümü tarafından kondükte edildi ve yayımlandı.

Beklentiler ile örtüşen araştırma sonuçları gösterdi ki, fiziksel aktivite beyin metabolizması üzerinde kolin (choline) artışını engellemek sureti ile etkili oluyor. Genellikle nöronların ölümü ile artışa geçen bu metabolitin konsantrasyonu nöron ölümünün azaldığına ve Alzheimer gibi nöron kaybına bağlı olarak ortaya çıkan, gelişen ve ilerleyen hastalıkların riskinin azaldığına işaret ediyor.

Fiziksel egzersiz stabil serebral kolin konsantrasyonu ortaya çıkarırken, egzersiz yapmayan kontrol grubunda kolin seviyelerinin arttığı gözlemlendi. Fiziksel fitlik denen, yağ oranının azalması ve fiziksel görüntünün değişimi de, yine spor aktiviteleri yapan grupta gözlemlenirken, sinir hücrelerinin korunduğu da gösterilmiş oldu.

Makale Referans: S Matura, J Fleckenstein, R Deichmann, T Engeroff, E Füzéki, E Hattingen, R Hellweg, B Lienerth, U Pilatus, S Schwarz, V A Tesky, L Vogt, W Banzer, J Pantel. Effects of aerobic exercise on brain metabolism and grey matter volume in older adults: results of the randomised controlled SMART trial. Translational Psychiatry, 2017; 7 (7): e1172 DOI: 10.1038/tp.2017.135

Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz. Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “kullanabilirsiniz.