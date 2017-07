Erken Saç Kaybı ve İnsan Genomundaki Değişimler

Görsel Telif: Dean Drobot / ShutterStock

Erken saç kaybı yaşayan erkeklerin çeşitli kalp rahatsızlıkları ve prostat kanserinden daha sık muzdarip olduğu, mekanizması henüz anlaşılamamış uzun yıllardır bilinen bir durum. Fakat ortaya çıkan yeni bulgular durumun daha vahim olabileceği kuşkusunu da beraberinde getiriyor.

Nature Communications‘da yayımlanan bir araştırmada, 7 farklı ülkeden erken kellik durumunu yaşayan 11.000 erkekten alınan genetik veriler, 12.000 kişilik bir kontrol grubunun verileriyle kıyaslanarak analiz edildi. Analizler sonucu, insan genomunda erken saç kaybına neden olan 63 değişime rastlanıldığına ve bu değişimlerin bazılarının erken ergenlik ve çeşitli kanser türlerinde de bulunduğuna değiniliyor. Fakat, kalp rahatsızlıkları için henüz kesin bir şey söylenemiyor, çünkü kalp rahatsızlığını azaltan genlerin, artıran genlerle bir arada bulunduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, erken saç kaybının açık ten rengi ve artan kemik yoğunluğuyla ilişkisi olduğu da elde edilen bulgular arasında yer alıyor. Bu bulgunun, neden özellikle beyaz tenli erkeklerin erken saç kaybı yaşadığı sorusuna ışık tuttuğu belirtiliyor. Araştırma, ayrıca genlerin incelenmesi ile saç kaybının biyolojik nedenlerine dair de yeni bir bakış açısı sağlıyor. Buna göre, kafa derisindeki bağışıklık hücreleri ve yağ hücreleri saç kök hücreleriyle birlikte erken saç kaybına etki ediyor.

Bununla birlikte, erken saç kaybı ile hangi hastalıkların ilişkisi olduğu ve hangi moleküler mekanizmaların buna etki ettiği hala tam anlamıyla bilinmiyor. Gelecekte yapılacak yeni araştırmalar bu bağlantıların detaylı araştırılmasına da kolaylık sağlayacak.

