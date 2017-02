En Yaşlı Fosilleşmiş Dev Penguen Keşfedildi

2.1k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

Yeni Zelanda’dan araştırmacılar ile Senckenberg’den Dr. Gerald Mayr, yaklaşık bir buçuk metre boyundaki dev penguen türüne ait fosilleri tanılayarak, keşfi duyurdu. Paleosen çağa ait olduğu belirlenen fosil bulgular, yaklaşık 61 milyon yaşında ve dünyanın en eski penguen fosili olarak biliniyor. Kemik fosilleri, aynı döneme ait olan diğer kemik yapılarından kolaylıkla ayırt edilebiliyor ve Paleosen penguenlerinin tür çeşitliliğin sanıldığından daha fazla olduğu böylelikle ortaya çıkmış oluyor.

Springer’ın bilim dergisi The Science of Nature’da yayımlanan araştırmada, çalışma ekibi; penguen evriminin de sanıldığından çok daha önce, çok büyük bir olasılıkla dinozorların çağında başladığın gösterdi.

Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesinde bulunan Waipara Nehri boyunca keşfedilen fosiller, dinozorların yok olmasını takip eden 4 milyon yıl içinde buradaki deniz kumuna gömülmüş olan diğer kuş fosilleri ile birlikte bulunuyordu. Diğer bölgelerden bulgularla birlikte, Waimanu iskeletleri, bugüne kadar keşfedilmiş olan en eski ve muhtemelen en çok önem arz eden penguen fosilleri olarak kaydedildi.

Yeni Zelanda’da bulunan Canterbury Müzesi’nin de desteği ile, Mayr yeni keşfedilen fosillerin, yeni bir tür olduğunu tespit etti. Yeni keşfedilen fosilleri, jeolojik tarihin bahsi geçen dönemi boyunca keşfedilmiş olan penguen fosillerinden ayıran çok açık farklar olduğunu belirten araştırmacılar, ornitologların incelediği bacak uzvu kemiklerinin bu türün normal hayatı boyunca günümüz penguenlerinden gözle görülür biçimde daha büyük olduğu belirtildi.

Aynı zamanda bu türün, günümüz penguenlerine keşfedildiği dönem itibari ile en yakından akraba olan tür olduğunu öne süren araştırmacılar, 150 santimetre boya sahip olan türün neredeyse Anthropornis nordenskjoeldi kadar olduğunu ve yine yaklaşık 61 milyon yıl önce yaşadığını belirtiyor.

Antarktika’da 45 ila 33 milyon yıl önce yaşamış olan çok daha genç olan penguen türlerine göre oldukça eski bir dönemde yaşamış olan yeni tür, penguenlerin atalarının evrimsel tarihte çok ciddi vücut büyüklüklerine sanıldığından çok daha önce ulaştığına işaret ediyor.

Aaraştırmacılara göre, yeni dev penguen türü, kendinden önce yaşamış olan daha ilkel türlerden de, hareket modları doğası itibari ile de kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Çok büyük bir olasılıkla bu türde hali hazırda dik duruyor ve iki ayağının üzerinde hareket ediyordu. Bugünkü penguenlerin fizyolojik ve morfolojik özellikleri de yine araştırmacılara göre çok daha önce evrilmiş olmalı.

Keşifler, penguen çeşitliliğin, özellikle de Paleosen çağdaki kuş çeşitliliği içinde hatırı sayılır derecede yüksek olduğunu ve buradan çıkarım yapılacak olursa, günümüz penguenlerinin evrimsel köklerinin dinozorların hüküm sürdüğü ve ortaya çıktığı dönemlere kadar dayandırılabileceğini gösteriyor.

Makale Referans: Gerald Mayr, Vanesa L. De Pietri, R. Paul Scofield. A new fossil from the mid-Paleocene of New Zealand reveals an unexpected diversity of world’s oldest penguins. The Science of Nature, 2017; 104 (3-4) DOI: 10.1007/s00114-017-1441-0