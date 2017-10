Dünyanın En Dayanıklı Canlısı Nereden Geliyor?

Görsel Telif: 3Dstock / ShutterStock

”Su ayısı” ya da ”tardigrad” olarak bilinen, boyutları 1 milimetreyi geçmeyen bu ilginç canlılar, dünyanın en dayanıklı canlısı olma özelliğine sahip. Bu canlılar, zor şartlar altında hayatta kalma konusunda tam bir usta. Tardigradlar, mutlak sıfıra yakın bir sıcaklıkta, uzay boşluğu ve radyasyonunda hayatta kalabiliyor. Uzayda yaşayabildiği nereden biliniyor diye soracak olursanız, evet bizzat kendileri uzaya gönderildi ve test edildi. Bu canlı gerçekten uzayda hayatta kalabiliyor.

Bu ufacık canlının boyundan büyük işleri nasıl yaptığı ise merak konusu. Bilim insanları, bu ilginç canlılar üzerine odaklanarak gizemlerini çözmeye çalışıyor. Uzayda yaşayabilmeleri sebebiyle de bu gizemli hayvancıklar, NASA‘nın da yakın takibinde. Su ayısı mutlak sıfırdan 150°C gibi yüksek sıcaklıklara kadar hayatta kalabilir, on yıl boyunca açlığa dayanabilir ve sadece koşullar daha uygun olduğunda geri dönene kadar vücudundaki suyun büyük çoğunluğunu atarak kendini kurutabilir. Tabii ki, bu işi güneşlenerek yapmaz. İşin içinde hayli ilginç bir mekanizma var.

Peki, bu canlı kendini doğru bir şekilde kurutmayı nasıl başarıyor? Çünkü, kendini kuruturken biraz daha ileriye gitmesi, ölümüne sebep olabilir.

Temmuz 2017`de Plos One dergisinde yayımlanan çalışma, dünyanın en dayanıklı hayvanı hakkındaki yeni bilgileri ortaya çıkardı. Daha önceki çalışmalarda, Tardigradların, neredeyse tamamen kurumalarını önleyen ve ortamda yeniden suyun var olmasına kadar geçen süreçte hücresel yapılarını koruyan, protein temelli bir “biyocam” ürettiklerinin bulgularına ulaşılmıştı. Bu yeni çalışmada ise bilim insanları, hangi genlerin bu karmaşık sürece dahil olduğunu belirlemek için, iki Tardigrad türünde kuruma sürecinin başlatılması ve bu sürecin durdurulmasında hangi genlerin aktif olduğunu belirledi.

Tahmin edilebileceği gibi, ifade edilen genlerin büyük bir kısmının DNA onarımdan sorumlu genler olduğu görüldü. Bu genler, maruz kalınabilecek yüksek dozda radyasyona karşı DNA’yı korumada görev alabilir. Diğer genler de, DNA’nın oksidasyon hasarından korunmasına yardımcı olan genlerdi.

Bu çalışma aynı zamanda, Tardigrad’ların evrim ağacında hangi noktada olduğu konusunda fikir sahibi olmamızı da sağladı. Araştırmacılar, Tardigradların iki farklı türüne ait genleri karşılaştırarak, bu canlıların diğer hayvanlarla nasıl ilişkili olduğunu belirledi. Edinburg, İskoçya ve Japonya’dan üniversitelerin öncülüğünde yürütülen araştırmada, Tardigradların Ramazzottius varieornatus ve Hypsibius dujardini türlerinden alınan genlerin haritası çıkarıldı. Çıkarılan gen haritaları üzerinden, bu 2 tür, tardigradlara en çok benzeyen hayvanlarla karşılaştırıldı.

Tardigradlar, Soy Ağacında Nerede Duruyor?

Su ayısı, Tadrigrada olarak adlandırılan şubeye dahildir. Ancak bu canlılar bir taraftan bedenlerinin bölme bölme olması nedeniyle küçük böceklere benziyor, bu nedenle soy ağacında dalları Arthropoda’yı oluşturan yengeçler, örümcekler ve böceklerin yakınında olabilir. Sekiz büzgülü bacağı ve uzun vücuduyla da, kadife solucanlar olarak da bilinen tırtıl şeklindeki hayvanlardan Onychophora’ya uzaktan akraba olabilir. Ayrıca genomlarına bakıldığında Tardigratlarla yuvarlak solucanlar veya nematodlar arasındaki bağlantılar da keşfedildi.

Mayıs 2015`de yayımlanan başka bir araştırma da, Tardigrat genomunun yaklaşık yüzde 17.5’ini (yaklaşık 6.000 gen) çoğunluğu bakteri ve diğer mikroplar olmak üzere diğer canlılardan aldığı sonucuna ulaşılmıştı. Yatay gen aktarımıyla başka organizmadan aldığımız birkaç genimiz olsa da, bu kadar yabancı gen bir hayvan için çok fazladır. Bu durum da, çözülmeyi bekleyen başka bir sorun haline geldi.

Ancak şu anda görünen, astrofiziksel bir felaketten sonra, dünyadan geriye sadece Tardigradlar kalabilir.

