DNA Dizileme Nasıl Başladı?

DNA dizileme, DNA boyunca uzanan bazların nasıl sıralandığının belirlenme sürecidir. Bu tekniğin gelişimi sayesinde, genetiğe ilişkin anlayışımızda bir anda büyük bir ilerleme yaşanmıştır.
1970’ler: Sanger Dizileme Yöntemi
Sanger dizileme yöntemi, bilimcilerin ilk kez olarak genetik kodu okumasını sağladı. Yöntem, doğal bir süreç olan DNA eşlenmesine dayanır.
DNA Eşlenmesi
- DNA çift sarmalı, enzimler tarafından fermuar gibi açılır.
- Açıldıktan sonra, ayrılan iki iplik şablon olarak kullanılarak birer iplik daha yapılır.
- Primer adı verilen kısa bir RNA parçası, şablon ipliğe bağlanır.
- DNA polimeraz adlı enzim primere bağlanır.
- DNA polimeraz, şablon ipliktekileri bütünleyecek şekilde seçtiği serbest nükleotit bazları kullanarak, yeni bir DNA ipliği yapmaya başlar.
- Başlangıçtaki çift iplikli molekülün iki özdeş kopyası üretilene dek işlem sürdürülür.
Sanger Dizilemesi
- DNA ikili sarmalı, ısı veya kimyasallar ile kırılarak, iki iplik ayrılır. Bunlar daha sonra DNA sentezi için şablon olarak kullanılırlar.
- Bir primer, DNA polimeraz ve nükleotit bazları (A, S, G ve T) eklenir. Bu bazlardan biri ya da daha fazlası radyoaktif olarak etiketlenir ve böylece sentezlenen bir DNA saptanabilir.
- Bu bazların “sonlandırıcı” adı verilen diğer versiyonları da, “A” sonlandırıcısından başlanarak küçük miktarlarda eklenir. Sonlandırıcılar DNA sentezini durdurur. Yani örneğin A sonlandırıcısı, bir A bazı eklendiğinde DNA sentezini durduracaktır (S sonlandırıcısı ise bir S bazı eklendiğinde durduracaktır).
- Böylece hepsi aynı bazla (örneğin A bazı ile) biten farklı uzunluklarda radyoaktif DNA parçalarının bir karışımı elde edilir.
- Aynı tepkime daha sonra diğer 3 baz için de yapılandırılır.
- Bir nükleotit karışımı artı bir S sonlandırıcısı
- Bir nükleotit karışımı artı bir G sonlandırıcısı
- Bir nükleotit karışımı artı bir T sonlandırıcısı
- Dört farklı tepkime, bir akrilamid jelin ayrı şeritlerine yüklenir ve DNA parçaları elektroforesis adlı süreçle büyüklüklerine göre ayrılır.
- Önce bunlar ayrı jel şeritlerine yüklenir (sabit, saydam bir jöle levhası gibi).
- Jelin iki ucuna elektrot bağlanır ve elektrik akımı uygulanır.
- DNA eksi yüklüdür; dolayısıyla akım uygulandığında DNA parçaları jelin artı ucuna gider (zıt yüklüler birbirini çeker).
- Küçük parçalar, jelde büyük parçalardan daha hızlı ilerler.
- Radyoaktif olarak etiketlenmiş DNA, jel bir X-ışın filmine tutularak görselleştirilir. Radyoaktif etiketli DNA filmi siyaha döndürür. Bu filme otoradyogram denir.
- Filmdeki her şerit, bazlardan birinin spesifik sonlandırıcı versiyonunun eklenmiş olduğu yere karşılık gelir. DNA dizilimini filmin altından başlayarak okuyabilirsiniz.
Kaynak: YourGenome, “Where did DNA sequencing begin?”
<http://www.yourgenome.org/facts/where-did-dna-sequencing-begin>
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.