Dizilemeden Sonra Genom Nasıl Birleştirilir?

Daha önce genomu dizilenmiş bir türe ait genom dizilemesi yapılması işlemidir. Hazırda bir referans genom bulunur.

UK10K ise Wellcome Trust tarafından 2010’da hazırlandı ve ender genetik varyantların açığa çıkarılması için Birleşik Krallık’taki her 6000 kişiden birinin DNA analizinin yapılmasını amaçlıyordu.

2008’de hazırlanan 1.000 Genom Projesi, insan genetik varyasyonlarına ilişkin kapsamlı bir kaynak sağlamak için çok sayıda insanın (en az 1000 kişinin) genomunun dizilendiği ilk projeydi.

2003’ten beri bir referans insan genomunun varolması, 1000 Genom Projesi ve UK10K gibi projelerin gerçekleşmesini sağladı.

Yeniden dizilemenin diğer bir kullanım durumu ise daha önce başka bir örneğinin genomu dizilenmiş olan bir türün üyesinin genomunun dizilenmesidir. Bu durumda yeni dizilimi, referans dizilim ile karşılaştırabiliriz.

Sonuç olarak, insan referans genomu 2003’ten bu yana çok gelişti. Hatalar düzeltildi, bitişik dizilimlerden yeniden düzenlenenler oldu ve kalan boşluklar dolduruldu.

O zamandan beri bilimciler daha yüksek kaliteli ve doğruluklu bir referans genom üretmek için çalışıyor.

Referans genom ile karşılaştırmak için yeniden dizileme yapmak, genellikle birleştirme gerektirmez. Çünkü bu işlem zaten referans genom için yapılmış durumda olur. Onun yerine hizalama yapılır ve yeterli olur.