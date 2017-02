Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Hayaletlerin Olmadığını Kanıtladı mı?

2.4k Paylaşım Paylaş Tweet Google Whatsapp Pinterest Linkedin Reddit Skype Flipboard

CERN’de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ), dünyanın en dikkat çekici deneylerine ev sahipliği yapıyor. Parçacıkları ışık hızına çok yakın hızlara kadar ivmelendiren ve daha sonra algıç (dedektör) içinde çarpıştırarak, gerçekleşen olaylara ilişkin verileri kaydeden BHÇ, şimdiye dek kuark-gluon plazmasının üretimi, süpersimetriye karşıt kanıtların eldesi ve Higgs bozonunun keşfi gibi başarılara imza attı.

Bilim dünyasının dışındaki kişiler, BHÇ’de tam olarak nelerin döndüğünü anlayamıyor olsa da, bu son derece gizemli görünen ve ezoterik keşifler büyük ilgi çekiyor. Yine de örneğin hayaletlerin varlığı konusunun, halkın genelinde parçacık fiziğinden daha ilginç bulunacağına kuşku yok. Manchester Üniversitesi’nden ünlü fizikçi Brian Cox ise bir süre önce BBC Radio Four’un The Infinite Monkey Cage programında, bu iki merak odağını bir araya getiren açıklamalar yaptı.

Bilim ile paranormal olaylar hakkında konuşan Cox, BHÇ’nin hayalet diye bir şey olmadığını kanıtladığını ifade etti: “İlk soruya geçmeden önce bir şeyi belirtmek istiyorum. Hayaletlerin varlığını tartışmak için burada değiliz çünkü zaten yoklar. Eğer canlı hücrelerimizin devamlılığına ilişkin bilgiyi (enformasyonu) taşıyan bir çeşit şablon istiyorsak, o zaman bu şablonu tam olarak nasıl bir ortamın taşıdığını ve bu ortamın bedenlerimizi oluşturan madde parçacıkları ile nasıl etkileştiğini belirtmemiz gerekir. Bir başka deyişle, BHÇ’de algılanamayan parçacıklarla Parçacık Fiziğinin Standart Model’ini genişletmemiz gerekir. Bu da bedenlerimizde gerçekleşen tipik parçacık etkileşimlerinin enerji ölçeği için olacak iş değil.”

Programda Cox’la birlikte bulunan gökfizikçi Neil deGrasse Tyson, Cox’a ifadesini açıklaması için ısrar etti: “Eğer söylediklerinizi doğru anladıysam, az önce Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) hayaletlerin varolmadığını kanıtladığını ileri sürdünüz.”

Cox şöyle yanıtladı: “Evet. Şöyle anlatayım: Eğer vücudumu yönlendiren, kollarımı ve bacaklarımı hareket ettiren bir çeşit varlık varsa, bedenimi meydana getiren parçacıklarla etkileşmesi gerekir. Yüksek doğruluklu ölçümlerle, vücutlarımızı oluşturan parçacıkların etkileşim şekilllerini biliyor olduğumuza göre bedenlerimizi kullanan herhangi başka bir enerji kaynağı olmadığı iddia edilebilir.”

Paranormal olaylara ilişkin sürekli yeni öyküler duymaya ve ürkmeye devam edecek olsak da, belki bir dahaki sefer Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın keşifleri daha az ürkmenizi sağlar.

