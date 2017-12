Bulunan 400,000 Yıllık Dişlerin Tartarında İnsan Kaynaklı Kirliliğin İlk Delillerine Ulaşıldı!

Tel Aviv yakınlarındaki Qesem Cave kazısında, 400,000 yıllık dişler bulundu. Bu dişler, ev içi barbekünün en eski doğrudan delillerini içeriyor ve dolaylı olarak da insan yapımı ilk kirliliği anlatıyor.

Tel Aviv University’den Ran Barkai:

‘’Bir yandan teknolojiye bağımlıyoz, fakat diğer bir taraftan da teknolojinin kirliğini soluyoruz. Gelişmenin bir bedeli var. ‘’

Geçtiğimiz 200,000 yıl boyunca mağaranın mühürlü olmasından kaynaklı, dişlerin üzerindeki tartar alışılmadık biçimde korunabilmişti. Modern dişle ilgili uygulamalar ve ultrasonik aletler olmadan da, bu homininlerin (bizleri ve bizim soyu tükenmiş atalarımızı içeren gruba verilen isim) dişlerinde tartar toplanıyordu.

Araştırmacılar halihazırda Qesem Cave sakinlerinin avlandığını, yakaladıkları hayvanları kestiklerini ve pişirdiklerini biliyorlardı. Ayrıca Qesem Cave sakinleri hayvanlardan çıkarttıkları kemikleri çekiç olarak kullanarak taş aletlerine şekiller veriyorlardı.

Tartar içerisindeki biyomoleküllerin kimyasal parmak izleri incelendikten sonra elde edilen bulgular gösteriyor ki, erken yontma taş çağı homininleri bitkileri ve nişasta ürünlerini de içeren bir beslenme şeklinden hoşlanıyorlardı. Tartar içerisinde bulunan küçük esansiyel yağ asidi kalıtılarından da anlaşılıyor ki, ayrıca kabuklu yemiş ve tohum da tüketiyorlardı.

Araştırmanın öncüsü Universitat Autònoma de Barcelona’dan Kevin Hardy’e göre bu araştırma ile: alt paleolitik homininlerin, hayatta kalma olasılıklarını arttıracak bir beslenme şekline sahip oldukları anlaşılıyor. Alt paleolitik homininler geniş besin kaynaklarından hangi miktarda tüketmeleri gerektiğinin bilincindelerdi. Tartar içlerinde ayrıca küçük bitki lifleri de bulundu, bu da belki yine ham maddelerin kalıntıları olabilir ya da daha da ilginç olarak belki de dişlerini temizlemek için kullandıkları şeylerin kalıntıları olabilir.

Yiyeceklere ve tarih öncesi kürdanlara ek olarak, araştırmacılar tartar içerisinde solunum yolları tahrişine ait direkt deliller de buldular. Bu kalıntılar, içeride yakılan ateşten duman solumanın bir sonucu olabilecek, diş içerisinde kömürün izlerini içeriyordu. Solunan bu çevresel kirliliğin atalarımızın sağlığına ciddi etkileri olmuş olabilir.

Ran Barkai’nin açıklamasına göre:

‘’ Bulgular, dünyanın ilk sağlıkla alakalı sonuçlarıyla beraber ev içi barbeküsünün delili niteliği taşıyor. Qesem’de yaşayan insanlar yalnızca ateşin faydalarının tadını çıkartmıyorlardı, ayırca ateşle beraber yaşamak için onu kontrol etmenin yollarını bulmak zorundaydılar.’’

Kaynak:

Janet Fang (June 20,2015), Earliest Evidence of Man-Made Pollution Found in Tartar on 400,000-Year-Old Teeth ,IFLscience Retrieved on 21 June 2015 from http://www.iflscience.com/plants-and-animals/earliest-evidence-manmade-pollution-found-tartar-400000-year-old-teeth

Kapak fotoğrafı: Qesem Cave’de bulunan dişler, credit: Israel Hershkovitz/Tel Aviv University