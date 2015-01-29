Bu örümcek elektrik yüklü ağlar örüyor

Ultragüçlü ve ultra ince fiber (sicimler) üretme ve yapma arayışlarında, polimer endüstrisi Uloborus örümceklerinden bir ders çıkarmalı.. Kapak görselinde görülen Ulaboridler, -sribellat örümcekler – avlarını yakalamak için ıslak ve yapışkan ağlar örmek yerine; kırçıllı ,elektrik yüklü, yün örgü ipliğine benzer ağlar örüyorlar. Bugün Biology Letters ‘da yayımlanan araştırmada bu sürecin tüm detayları yayımlandı.

Her şey sribelar bez’den salgı üretimi ile başlıyor. 60 mikrometre ile gözlemlenmiş en ince salgı ipi olmakla beraber bu sıvı iplere düşük-akışkanlık veren mikroskobik çıkıntılarla kaplı. Salgıları bez kanallarından gelen diğer örümcek türlerinden farklı olarak, yüzey üzerinde sıvı olan bu yeni Uloborid ağını keşfettiklerinde son derece şaşırdılar. Örümcek bez kanalından ağı hızla asılır asılmaz, nano boyutlardaki filamentler halinde katılaşıyor.

Bu süreç aynı zamanda, ağların kuvvetini de belirliyor olabilir, çünkü filamentler nano boyuttayken esnedikçe kuvvet kazanıyorlar. Fiberleri elektrostatik yük ile yükleyebilmek için orta ayak hizasına doğru çekerek petek şeklinde bir düzleme getiriyor. Tüm bu işlemler sırasında ani ve hızlı çekmeler fiber ağları elektrik yüklemezken, bu fiber sicimler örümcekten çıkarken hali hazırda elektrik de yükleniyorlar. Elektrostatik fiberlerin avları ağa doğru çektiği düşünülüyor.

Bundan sonra , araştırmacılar ağ ipliklerinin gücünü niceliksel bir teste tabi tutmayı planlıyorlar.Çünkü doğal olan bu iplikler sentetiklere nazaran sertlik açısından ve dayanıklılık açısından daha avantajlı daha verimli ve çevre için de daha temiz bir kaynak.