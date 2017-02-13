Bir Genomdaki Genler Nasıl Belirlenir?

Ab initio: Bu teknik DNA dizilimi içindeki sinyallere güvenir. Bilgisayara dizilimdeki genleri bulması için yönergeler verilen ve bulması için beklenen otomatik bir süreçtir. Bilgisayar, öncü dizilimler (genleri aktive eden proteinlerin bağlandığı yerler), başlangıç kodonları (gen ürünü, RNA ya da protein kodunun başladığı yer) ve durdurma kodonları (gen ürünün sonlandırıldığı yer) gibi, genlerin başında ve sonunda bulundukları bilinen dizilimleri arar.