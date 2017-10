Bir Deniz Canlısında Bulunan İlaç Potansiyeli Laboratuvarda Üretilebildi

Lovell and Libby Langstroth © California Academy of Sciences

Bryostatinler, Bugula neritina isimli bir deniz canlısından elde edilen bir grup makrolid laktondur. Kanser, HIV/AIDS ve Alzheimer hastalığı tedavisinde ilaç olarak denemeleri yapılmaktadır.

Ancak 18 gram bryostatin elde etmek için, bir çeşit yosunsu canlı olan Bugula neritina’dan yaklaşık 14 ton gerekmesi nedeniyle; elde etmesi oldukça güç olan bir bileşikti. Artık, daha kullanışlı bir laboratuvar yöntemiyle, bryostatini üretmek daha kolay olabilir.

Bryostatin 1, senelerdir potansiyel bir ilaç olarak araştırmalara konu olmakta. İnsan vücudunda hücre büyümesini ve bağışıklık sistemini kontrol eden enzimlerle etkileşime girebilen bir molekül olan bryostatin’i araştırmak, elde etme ve laboratuvar ortamında üretme zorluğundan kaynaklı bilim insanları için oldukça zorlayıcıydı. Büyük ve farklı kimyasal özellikte birçok bağdan oluşan bu molekül, 13 Ekim’de (2017) Science’da yayımlanan makaleye göre, yeni bir yöntem sayesinde 2 gram kadar üretilebildi.

Oldukça düşük görünen bu miktarı laboratuvar ortamında oluşturmak esasında büyük bir başarıdır ve araştırmacılara göre, yeni geliştirilen bu yöntem sayesinde üretilen bryostatin-1 bileşiği araştırmalarda kullanılmak için yeterli olabilecek.

Basit kimyasal malzemelerden, molekülü üretebilmek için, araştırma ekibi, molekülü ilk önce iki ayrı parça halinde üretip, sonrasında bu iki parçayı birbirine bağladı. Bu bağlama yöntemi farklı üretme çalışmalarında farklı araştırmacılar tarafından da kullanılmıştı, ancak bu kez diğerlerinden farklı bir yöntemle kullanıldı.

Süreç, moleküldeki atomların, birçok defa eklenip çıkarılmasından oluşuyordu. Bağları sürekli olarak bozup tekrardan oluşturmak, sonuca ulaşmayı oldukça zorlaştırıyordu, ayrıca, 29 kimyasal reaksiyondan oluşan bu süreç, sonrasında 57 olarak değiştirildi çünkü her reaksiyondan sonra bazı materyaller kayboluyordu.

Diğer Bryostatin tipi moleküller, Bryostatin 1 gibi, tedavi amacıyla kullanılabilecek, kimyasal olarak karışık bir moleküllerdir, ancak kimyasal bağları Bryostatin 1’inkilerden biraz daha farklıdır. Araştırmacılar, diğer moleküllerden de bir miktar üretmeyi başarabildi ancak klinik denemelerde kullanılabilen tek molekül tipi olmasından kaynaklı Bryostatin 1’i üretebilmek çok daha önemliydi.

Birçok araştırmacı Bryostatin 1’in ilaç olarak üretilmesi için harcanan çabanın değeceğini düşünmüyor. Çünkü kansere karşı bir ilaç olarak görülen Bryostatin, bazı araştırmacılara göre tümörlere karşı yeterince etkili olmadığı gibi, tedavi olarak uygulanan hastalarda da şiddetli kas ağrılarına sebep oluyor. Fakat her ne kadar şu an için tam olarak onaylanmış olmasa da; Alzheimer’a karşı kullanımında farklı dozlarda ve hastalığın farklı aşamalarında kullanılacak Bryostatin 1, daha iyi sonuçlar verebilir. 2016 yılında, ilacın güvenli olduğuna dair bir araştırma yayımlanmıştı, ancak kullanılan düşük dozdan dolayı tehlikeli olup olmadığı ve işe yarayıp yaramayacağı henüz tam olarak bilinemiyor.

