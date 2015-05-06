Bilinen En Uzak Gökada Keşfedildi

Yale ve California Üniversitesi önderliğinde bir araya gelen uluslararası bir gökbilimciler ekibi, evren şu anki yaşının %5’inde iken (70 yıllık bir insan ömründe 4 aylık olmaya eş değer) oluşmuş olan bir galaksiyi, kozmik sınırlarını belirleyerek tespit etti.

Araştırma ekibi, 13 milyardan daha yaşlı ve yaşına göre alışılmadık şekilde parlak bir galaksiyi, Keck Gözlemevi’nde bulunan 10 metrelik MOSFIRE teleskobu ile Dünya’dan uzaklığını net bir şekilde hesaplayarak tespit etmeyi başardı. Şu ana kadar uzaklığı ölçülebilmiş en uzak galaksi olma özelliğini taşıyan galaksi, EGS-zs8-1 olarak biliniyor. Daha önce NASA’ya ait Hubble ve Spitzer teleskopları ile kendine has renginden dolayı keşfedilen galaksi, bilinen en büyük ve parlak genç evrene ait galaksilerden biri.

Evren incelenirken, yaş ve uzaklık yakından ilişkili olarak değerlendirilir Güneşten çıkan ışığın Dünya’ya ulaşması 8 dakika almaktadır, ancak çok uzak galaksilerden çıkan ışığın bugünkü teleskoplar aracılığı ile görülmesi için ışık milyarlarca yıl yol boyunca kat etmektedir. Bu da gözlemlediğimiz galaksilerin milyarlarca yıl önceki halini gördüğümüz anlamına gelir.

Bugüne kadar evrenin gençlik döneminde oluşmuş çok az sayıda galaksinin uzaklığı net bir şekilde hesaplanabildi. İlk galaksilerin nasıl oluştuğuyla ilgili bilinmeyenler de her yeni keşfedilen galakiyle bir bir çözülüyor.

MOSFIRE, bilimcilerin eş zamanlı olarak birden fazla galaksiyi incelemesini sağlıyor. Uzaklık hesabı, galaksilerin özellikleri ve şekilleri nispeten daha kolay bir şekilde yapılabiliyor ve şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki bir yirmi yılı da bu araştırmalar meşgul edecek gibi görünüyor.

Yeni gözlemlere göre EGS-zs8-1 evren önemli değişimler geçirirken oluştu: Galaksiler arası hidrojen nötr halden iyonize hale geçmekteydi. EGS-zs8-1 gibi erken dönem galaksilerin içinde bulunan yıldızlar bu geçişin temel itki gücünü oluşturdu.

EGS-zs8-1 galaksisinin uzak hesabına bağlı olarak hesaplanan oluşma yaşı Big Bang’den sonraki 670 milyonuncu yıl olarak tespit edildi.

Tüm veriler bir araya getirildiğinde devasa galaksilerin çok önceden de var olduğu ancak bugünkü galaksilerden çok farklı fiziksel özelliklere sahip oldukları ortaya çıktı. Galaksilerden yayılan tekil ışınların ise devasa kütleli genç yıldızların yıldızlar arası gazlarla etkileşime girerek yaydığı ile ilgili çokça kanıt da gözlemler ile elde edildi.

NASA’ya ait teleskoplar ile ileride yapılacak araştırmalar burada bulunan veya bulunmuş olan gazların özelliklerini incelemek üzere düzenlenecek.Böylelikle bu yaşlı galaksiler ile ilgili büyük resim de ortaya çıkacak.

Referans : Yale University, Astronomers unveil the farthest galaxy, news.yale.edu/2015/05/05/astronomers-unveil-farthest-galaxy