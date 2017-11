Beynin Hücre Yapısı Sanıldığı Gibi Değil mi?

Molecular and Cellular Biochemistry dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, beynin hücresel yapısına dair uzun yıllardır süregelen düşüncelere meydan okuyor. Beynin tam olarak anlaşılması, yeni tedavilerin bulunması ve beyin sağlığının korunması için kılavuzlar oluşturulması açısından oldukça önemli.

Bilimsel camiada uzun yıllardır beyin hücrelerinin yapı taşlarının çoklu doymamış yağ asitleri ile zenginleştirilmiş fosfolipidler olduğuna inanılmaktaydı. Yeni yayımlanan bu çalışmadaki araştırma ekibi, beynin diğer organlar gibi çoklu doymamış yağ asitlerinden oluştuğunu kanıtlamaya çalışırken elde ettikleri sonuçlara şaşırdılar.

Araştırmacılar, bilim dünyasının yıllardır düşündüğünün aksine, beyindeki çoklu doymamış yağ asitleri ile içeren fosfolipidlerin miktarının diğer temel organlardakinlerden çok daha düşük seviyede olduğunu ortaya çıkardılar. Beyindeki çoklu doymamış yağ asitlerinin daha düşük miktarda olduğunun bilinmesi, bu asidin beyin sağlığı ve oksijen yoksunluğu gibi durumları nasıl etkilediğinin tekrar düşünülmesi gerekliliğini doğuruyor.

Çalışma ekibi, hayvanlara ait beyin, kalp, karaciğer ve böbrek dokularını analiz etti ve beyindeki fosfolipidlerin yalnızca %60’ının çoklu doymamış yağ asitlerinden oluştuğunu gözlemlediler. Diğer organlarda ise bu oran % 90 civarındaydı.

Beyindeki yüksek çoklu doymamış yağ asitleri miktarı seviyesinin oksijen yoksunluğu ve beyin yaralanmalarına yatkınlığa sebep olduğu düşünülmekteydi. Yağ asidi miktarındaki farklılığın sebeplerini anlamak için detaylı araştırmalar gerekli; ancak sonuçlar çoklu doymamış yağ asitlerinin bu durumlar üzerindeki etkisine dair mevcut inanışa meydan okuyabilir. Araştırmacılar, bu araştırmanın, yeni bir araştırma yolunun tanımlanması için önemli bir adım olduğunu belirtmekte.

