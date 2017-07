Arı Ölümlerine Sebep Olduğumuza Dair Güçlü Deliller Elde Edildi

Görsel Telif: Maciej Olszewski/ShutterStock

Science‘da yayımlanan iki araştırmada elde edilen deliller, neonikotinoid (neonicotinoids) grubu pestisitlerin (zirai ilaçların), gıda üretim sistemimizin sürekliliğini sağlayan polen taşıyıcılar için tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor.

Daha önce de bu pestisitlerin arıları etkilediği düşünülüyordu fakat; bunu laboratuvarda incelemenin zor olması ve arıların doğal yaşamda daha fazla pestisite maruz kalabileceği olasılığı nedeniyle, bilim insanları Avrupa ve Kanada’da geniş bir saha çalışması yürütmeye başladı.

Şimdiye kadar gelen haberler ise maalesef kötü. Neonikotinoidler, böcek ilaçları arasında dünyada en yaygın kullanılan türdür ve kimyasal yapıları nikotin ile benzerlik göstermektedir. 1980’lerde bulunan neonikotinoidler, böcekleri en kısa sürede öldürebilme ve tüm mahsul üzerinde yayılma özelliği gösterdiğinden dolayı, diğer böcek ilaçları arasında popülerliğe çok hızlı erişmiştir. Ayrıca, etkisinin hemen geçmemesi sebebiyle, tarım ürünleri üzerinde uzun süreli bir korumayı mümkün kılmaktadır.Ancak Çiftçilere cazip görünen bu özellikler, maalesef ki arılar için zarar teşkil ediyor.

Bu zararları görmek adına, Avrupalı araştırmacılar Almanya, Macaristan ve Birleşik Krallık’ta 33 bölgeye kolza tohumu yetiştirilen tesis kurdu. Araştırmacılar, bazı tesislerde zirai ilaç kullanılırken, diğer tesislerde ise hiç ilaç kullanımına başvurmadı. Çıkan sonuçlarda, pestisitlere maruz kalan bal arısı kovanlarının kış şartlarına dayanma oranlarının azaldığı, yabani arıların ise daha az ürediği görüldü.

Pestisitlerin arıları direkt öldürmediğini belirten bilim insanları, bu maddelere düşük seviyede maruz kalmanın bile arıları hassaslaştırdığını söylerken, özellikle kovan etrafındaki farklı çevresel sorunların ve hastalıkların ise bu hassasiyeti daha da arttırdığını vurguluyor.

Bulguların önemli olduğunu belirtmekte fayda var; çünkü, Avrupa Birliği’nin gelecek kararlarında bu zirai ilaçların tamamen yasaklanması söz konusu olabilir, zira 2013’ten beri geçici yasak zaten uygulanmakta. Fakat şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor; pestisitlerin kullanımının kısıtlanması yeterli değil, çünkü daha önce kullanılan bu maddelerin etkileri uzun süre korunabiliyor.

Üstelik pestisitlerin zararları bunlarla da sınırlı değil. Kanada’da yapılan diğer bir araştırmada da, pestisit kullanılan tarım alanlarının yakınlarında yaşayan arıların yaşam sürelerinin azaldığı ve kovanlarındaki hijyen koşullarının kötüleştiği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca, arıların topladığı pestisit bulaşmış polenleri inceleyen bilim insanları, bu maddelerin ilaçlanmış tarım alanlarından değil de farklı yerlerden geldiğini keşfetti. Bu da gösteriyor ki, neonikotinoidler suda çözülüp tarım alanlarının dışına yayılarak, başka bitkilere de bulaşabiliyor. Kısaca tüm bu çalışmaların sonuçlarına baktığımızda diyebiliriz ki, arı sayısının azalmasına ve onların ölümüne sebep oluyoruz.

